Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Акції оборонних компаній ЄС падають на тлі тиску США щодо війни в Україні

08:17 20.11.2025 |

Політика

Європейські акції аерокосмічних і оборонних компаній впали більш ніж на 3% в середу на тлі ознак нового тиску з боку США з метою припинення війни між Росією і Україною, що також сприяло зростанню вартості державних облігацій України.

Про це повідомляє Reuters.

Індекс STOXX Aerospace and Defence Index впав до найнижчого рівня з початку вересня і знизився на 2,6% до 13:22 за Гринвічем, що є найбільшим одноденним падінням за понад місяць.

Акції Rheinmetall, Renk, BAE Systems, Leonardo, Saab були серед найбільших падінь на стабільному загальноєвропейському індексі STOXX з втратами від 4% до 7%.

Двоє трейдерів вказали на статтю Politico про можливу рамкову угоду щодо України як на причину падіння.

Україна отримала "сигнали" про низку пропозицій США щодо припинення війни, які Вашингтон обговорив з Росією, повідомив у середу Reuters високопоставлений український чиновник.

За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0948
  0,0024
 0,01
EUR
 1
 48,7374
  0,0540
 0,11

Курс обміну валют на сьогодні, 09:49
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7722  0,01 0,02 42,3137  0,00 0,01
EUR 48,3881  0,19 0,39 49,0041  0,17 0,35

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0800  0,01 0,01 42,1100  0,01 0,02
EUR 48,6400  0,18 0,37 48,6550  0,19 0,39

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес