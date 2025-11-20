Акції оборонних компаній ЄС падають на тлі тиску США щодо війни в Україні

Європейські акції аерокосмічних і оборонних компаній впали більш ніж на 3% в середу на тлі ознак нового тиску з боку США з метою припинення війни між Росією і Україною, що також сприяло зростанню вартості державних облігацій України.

Про це повідомляє Reuters.

Індекс STOXX Aerospace and Defence Index впав до найнижчого рівня з початку вересня і знизився на 2,6% до 13:22 за Гринвічем, що є найбільшим одноденним падінням за понад місяць.

Акції Rheinmetall, Renk, BAE Systems, Leonardo, Saab були серед найбільших падінь на стабільному загальноєвропейському індексі STOXX з втратами від 4% до 7%.

Двоє трейдерів вказали на статтю Politico про можливу рамкову угоду щодо України як на причину падіння.

Україна отримала "сигнали" про низку пропозицій США щодо припинення війни, які Вашингтон обговорив з Росією, повідомив у середу Reuters високопоставлений український чиновник.