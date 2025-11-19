Рада доручило профільному комітету невідкладно розглянути постанову про звільнення голови АМКУ

Верховна Рада доручила профільному комітету невідкладно розглянути проєкт постанова авторства Максима Павлюка (фракція "Слуга народу") про звільнення з посади голови Антимонопольного комітету України (АМКУ) Павла Кириленка.

Відповідне рішення за ініціативою депутата Владлена Неклюдова (фракція "Слуга народу") підтримали 238 народних депутатів за необхідного мінімуму в 226 голосів, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

Згідно з інформацією на сайті парламенту, проєкт постанови про звільнення голови АМКУ зареєстровано 3 жовтня цього року, а 6 жовтня передано на розгляд парламентского комітету з питань економічного розвитку.

"Враховуючи останні події, а також наявність інформації щодо відкритих кримінальних проваджень стосовно Кириленка Павла Олександровича, що викликало суспільний резонанс в медіапросторі, наявність ряду журналістських розслідувань, імовірного конфлікту інтересів, вважаю, що є всі підстави для розгляду питання щодо його звільнення із займаної посади", - йшлося в пояснювальній записці.

Як повідомлялося, 14 серпня 2024 року високопосадовцю було повідомлено про підозру в незаконному збагаченні на 72 млн грн та декларуванні недостовірної інформації у кримінальному провадженні, розпочатому після оприлюднення журналістського розслідування "Радіо Свобода".

Спеціалізована антикорупційна прокуратура зверталася до Вищого антикорупційного суду з клопотанням про усунення Кириленка з посади голови АМКУ, але в серпні цього року колегія суддів ВАКС відмовила в його задоволенні.

Наприкінці жовтня антикорупційні органи скерували до суду справу про недекларування майна головою АМКУ.