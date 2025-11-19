Фінансові новини
- |
- 19.11.25
- |
- 21:27
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Рада доручило профільному комітету невідкладно розглянути постанову про звільнення голови АМКУ
20:49 19.11.2025 |
Верховна Рада доручила профільному комітету невідкладно розглянути проєкт постанова авторства Максима Павлюка (фракція "Слуга народу") про звільнення з посади голови Антимонопольного комітету України (АМКУ) Павла Кириленка.
Відповідне рішення за ініціативою депутата Владлена Неклюдова (фракція "Слуга народу") підтримали 238 народних депутатів за необхідного мінімуму в 226 голосів, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".
Згідно з інформацією на сайті парламенту, проєкт постанови про звільнення голови АМКУ зареєстровано 3 жовтня цього року, а 6 жовтня передано на розгляд парламентского комітету з питань економічного розвитку.
"Враховуючи останні події, а також наявність інформації щодо відкритих кримінальних проваджень стосовно Кириленка Павла Олександровича, що викликало суспільний резонанс в медіапросторі, наявність ряду журналістських розслідувань, імовірного конфлікту інтересів, вважаю, що є всі підстави для розгляду питання щодо його звільнення із займаної посади", - йшлося в пояснювальній записці.
Як повідомлялося, 14 серпня 2024 року високопосадовцю було повідомлено про підозру в незаконному збагаченні на 72 млн грн та декларуванні недостовірної інформації у кримінальному провадженні, розпочатому після оприлюднення журналістського розслідування "Радіо Свобода".
Спеціалізована антикорупційна прокуратура зверталася до Вищого антикорупційного суду з клопотанням про усунення Кириленка з посади голови АМКУ, але в серпні цього року колегія суддів ВАКС відмовила в його задоволенні.
Наприкінці жовтня антикорупційні органи скерували до суду справу про недекларування майна головою АМКУ.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Пакунки доларів з операції "Мідас": банкам заборонено видавати такі обсяги коштів – НБУ
|Зеленський: Україна зможе отримати від Франції 8 систем ППО SAMP-T
|В ОП спростували повідомлення, що Умєров нібито відмовився повертатися в Україну
|Зеленський: Україна замовить 100 французьких винищувачів Rafale
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Рада доручило профільному комітету невідкладно розглянути постанову про звільнення голови АМКУ
|Кабмін вважає необхідністю відставку всіх членів НКРЕКП, – Качка
|Україна вимагатиме від Росії $43 млрд кліматичних репарацій
|Міжнародними активами «Лукойлу» зацікавилися ще кілька компаній - Bloomberg
|У НАБУ заявили, що провели обшуки у директора з безпеки Нафтогазу
|Укроборонпром підписав угоду про дрони-перехоплювачі з чеською Air Team
|Австрія виділила EUR2 млн для ініціативи Food from Ukraine
Бізнес
|Майнери переходять на ШІ: Bitfarm "зав'язує" з криптовалютами після рекордних збитків понад $45 млн
|X запускає Chat – нові зашифровані приватні повідомлення
|ЄС переглядає заборону на продаж нових бензинових авто після 2035 року
|Samsung підвищує ціни на чипи пам'яті до 60% на тлі дефіциту
|OpenAI запускає групові чати в ChatGPT для спільного спілкування з ШІ
|Google додала у NotebookLM функцію глибоких досліджень
|Valve представила Steam Frame: чіткіше зображення в напрямку погляду та SteamOS на ARM