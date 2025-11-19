Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Рада доручило профільному комітету невідкладно розглянути постанову про звільнення голови АМКУ

20:49 19.11.2025 |

Політика

Верховна Рада доручила профільному комітету невідкладно розглянути проєкт постанова авторства Максима Павлюка (фракція "Слуга народу") про звільнення з посади голови Антимонопольного комітету України (АМКУ) Павла Кириленка.

Відповідне рішення за ініціативою депутата Владлена Неклюдова (фракція "Слуга народу") підтримали 238 народних депутатів за необхідного мінімуму в 226 голосів, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

Згідно з інформацією на сайті парламенту, проєкт постанови про звільнення голови АМКУ зареєстровано 3 жовтня цього року, а 6 жовтня передано на розгляд парламентского комітету з питань економічного розвитку.

"Враховуючи останні події, а також наявність інформації щодо відкритих кримінальних проваджень стосовно Кириленка Павла Олександровича, що викликало суспільний резонанс в медіапросторі, наявність ряду журналістських розслідувань, імовірного конфлікту інтересів, вважаю, що є всі підстави для розгляду питання щодо його звільнення із займаної посади", - йшлося в пояснювальній записці.

Як повідомлялося, 14 серпня 2024 року високопосадовцю було повідомлено про підозру в незаконному збагаченні на 72 млн грн та декларуванні недостовірної інформації у кримінальному провадженні, розпочатому після оприлюднення журналістського розслідування "Радіо Свобода".

Спеціалізована антикорупційна прокуратура зверталася до Вищого антикорупційного суду з клопотанням про усунення Кириленка з посади голови АМКУ, але в серпні цього року колегія суддів ВАКС відмовила в його задоволенні.

Наприкінці жовтня антикорупційні органи скерували до суду справу про недекларування майна головою АМКУ.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0948
  0,0024
 0,01
EUR
 1
 48,7374
  0,0540
 0,11

Курс обміну валют на сьогодні, 10:18
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7646  0,00 0,01 42,3114  0,01 0,01
EUR 48,5768  0,01 0,02 49,1761  0,03 0,06

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0800  0,01 0,01 42,1100  0,01 0,02
EUR 48,6400  0,18 0,37 48,6550  0,19 0,39

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес