- 19.11.25
- 19:53
Україна вимагатиме від Росії $43 млрд кліматичних репарацій
18:24 19.11.2025 |
Кліматичні репарації за підсумками війни вимагатимуться вперше в історії. Кошти планується витратити на екологічне відновлення.Україна має намір вимагати від Росії 43 мільярди доларів компенсації за шкоду, завдану довкіллю внаслідок війни. Це випливає з пресрелізу української делегації на Конференції ООН з питань зміни клімату (COP30), поширеного 18 листопада.
У документі сказано, що це "перший випадок кліматичних репарацій за підсумками війни". Кошти будуть витрачені на "екологічне відновлення" України.
"Росія у багатьох аспектах веде брудну війну, і наш клімат також страждає... Величезна кількість спаленого пального, випалені ліси, зруйновані будівлі, використаний бетон і сталь - усе це, по суті, є "вуглецевим слідом конфлікту" і має значні кліматичні збитки. Кліматичні наслідки цієї агресії відчуватимуться далеко за межами наших кордонів і в майбутньому", - пояснив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Павло Карташов.
Як порахували суму кліматичних репарацій
Вимоги України базуються на оцінках Ініціативи з обліку викидів парникових газів унаслідок війни (IGGAW). За цими даними, бойові дії, розпочаті Росією, призвели до викидів майже 237 мільйонів тонн у CO2-еквіваленті. Це майже стільки ж, скільки за рік виробляють Ірландія, Бельгія й Австрія разом узяті, заявив агентству Reuters Леннард де Клерк з IGGAW.
Експерти IGGAW порахували суму репарацій, використавши так звану соціальну ціну викидів вуглецю. Тобто те, скільки шкоди суспільству вони завдають. Науковці оцінюють цей показник у 185 доларів за тонну.
Де Клерк зазначив, що вимога кліматичних репарацій від Росії буде подана через механізм, який зараз створює Рада Європи. У межах цієї процедури вже отримано близько 70 тисяч позовів українців щодо відшкодування збитків від війни.
