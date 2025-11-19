Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Україна вимагатиме від Росії $43 млрд кліматичних репарацій

Кліматичні репарації за підсумками війни вимагатимуться вперше в історії. Кошти планується витратити на екологічне відновлення.

Україна має намір вимагати від Росії 43 мільярди доларів компенсації за шкоду, завдану довкіллю внаслідок війни. Це випливає з пресрелізу української делегації на Конференції ООН з питань зміни клімату (COP30), поширеного 18 листопада.

У документі сказано, що це "перший випадок кліматичних репарацій за підсумками війни". Кошти будуть витрачені на "екологічне відновлення" України.

"Росія у багатьох аспектах веде брудну війну, і наш клімат також страждає... Величезна кількість спаленого пального, випалені ліси, зруйновані будівлі, використаний бетон і сталь - усе це, по суті, є "вуглецевим слідом конфлікту" і має значні кліматичні збитки. Кліматичні наслідки цієї агресії відчуватимуться далеко за межами наших кордонів і в майбутньому", - пояснив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Павло Карташов.


Як порахували суму кліматичних репарацій

Вимоги України базуються на оцінках Ініціативи з обліку викидів парникових газів унаслідок війни (IGGAW). За цими даними, бойові дії, розпочаті Росією, призвели до викидів майже 237 мільйонів тонн у CO2-еквіваленті. Це майже стільки ж, скільки за рік виробляють Ірландія, Бельгія й Австрія разом узяті, заявив агентству Reuters Леннард де Клерк з IGGAW.

Експерти IGGAW порахували суму репарацій, використавши так звану соціальну ціну викидів вуглецю. Тобто те, скільки шкоди суспільству вони завдають. Науковці оцінюють цей показник у 185 доларів за тонну.

Де Клерк зазначив, що вимога кліматичних репарацій від Росії буде подана через механізм, який зараз створює Рада Європи. У межах цієї процедури вже отримано близько 70 тисяч позовів українців щодо відшкодування збитків від війни.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0948
  0,0024
 0,01
EUR
 1
 48,7374
  0,0540
 0,11

Курс обміну валют на сьогодні, 10:18
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7646  0,00 0,01 42,3114  0,01 0,01
EUR 48,5768  0,01 0,02 49,1761  0,03 0,06

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0800  0,01 0,01 42,1100  0,01 0,02
EUR 48,6400  0,18 0,37 48,6550  0,19 0,39

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес