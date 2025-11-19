Фінансові новини
- 19.11.25
- 19:53
- RSS
- мапа сайту
Австрія виділила EUR2 млн для ініціативи Food from Ukraine
15:59 19.11.2025 |
Австрія із моменту започаткування програми Grain from Ukraina вже надала допомогу ініціативі в розмірі EUR9,6 млн і виділяє на її продовження у вигляді Food from Ukraine ще EUR2 млн, повідомив федеральний канцлер Австрії Крістіан Штокер на IV Міжнародному саміті з "Продовольство з України".
"Австрія твердо підтримує Україну як близький друг, надійний партнер і рішучий прихильник. Наразі ми надали понад EUR348 млн фінансової та гуманітарної допомоги Україні і продовжуватимемо допомагати стільки, скільки буде потрібно. Австрія рішуче засуджує жорстоку та незаконну агресивну війну Росії. Разом ми повинні працювати над справедливим і міцним миром, заснованим на міжнародному праві", - сказав він під час відкриття IV Міжнародного саміту з продовольчої безпеки "Продовольство з України" у Києві у середу
Штокер наголосив, що австрійський уряд також підтримує ініціативу Food from Ukraine.
"Цей проект є не лише символом солідарності, він відіграє ключову роль у допомозі понад 673 мільйонам людей, які страждають від голоду в усьому світі. Війна Росії продовжує завдавати шкоди глобальній продовольчій безпеці, від чого найбільше страждають найбідніші і найуразливіші. (...) Солідарність має значення. Стійкість має значення. Продовольча безпека має залишатися глобальним пріоритетом", - зазначив канцлер Австрії.
Він відзначив важливу роль України як ключової аграрної держави в глобальній продовольчій стабільності і солідарності.
"Ми вже внесли EUR9,6 млн до ініціативи Grain from Ukraine. Радий оголосити про додаткові EUR2 млн для підтримки цих життєво важливих зусиль", - резюмував він і додав, що Австрія й надалі підтримуватиме Україну в солідарності, партнерстві та конкретних діях.
