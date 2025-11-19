Фінансові новини
Корупційний скандал не вплинув на обговорення репараційного кредиту в ЄС - Качка
15:48 19.11.2025
Про це заявив журналістам віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка, передає кореспондент Укрінформу.
Зокрема він негативно відповів на запитання, чи стали корупційні розслідування в Україні на заваді діалогу щодо виділення репараційного кредиту в Євросоюзі.
"Ні, реакція уряду на цей скандал абсолютно нормально сприйнята європейськими колегами. Очевидно, що незалежність, швидкість і якість розслідування є визначальними", - сказав Качка.
Віцепремʼєр підкреслив, що антикорупційна інфраструктура в Україні працює і шляхи розв'язання проблем з боку уряду є правильними.
"Ми не толеруємо корупцію - і подання на звільнення міністрів, залучених у цей скандал, є важливим кроком", - пояснив урядовець.
Ті заходи, які ми робимо щодо корпоративного управління, робляться в щоденній координації із нашими партнерами, тому реакція достатньо позитивна, але очевидно, що такий скандал не є чимось приємним, додав Качка.
Як повідомляв Укрінформ, 18 листопада українські урядовці поінформували послів держав-членів Європейського Союзу про нові кроки для підвищення ефективності антикорупційної політики в енергетичній сфері. Також сторони обговорили бюджетні потреби України на 2026 рік.
