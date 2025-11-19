Рада 155 голосами викликала для доповіді секретаря РНБО Умєрова

Верховна Рада за пропозицією позафракційної народної депутатки Марʼяни Безуглої викликала секретаря Ради національної безпеки та оборони України (РНБО) Рустема Умєрова, який раніше обіймав посаду міністра оборони, для доповіді у зв'язку з корупційним рослідуванням в енергетичній сфері та як наслідок відставки двох міністрів.

"За всіма цими розборками ми забуваємо про оборону і, зокрема, те, що пов'язано з розбірками і стосується оборони. Де Рустем Умєров? Чи він повернеться? Давайте спробуємо його викликати, запросити у парламент. Будь ласка, я прошу поставити на голосування, якщо ми маємо таке право, запросити пара Умєрова, секретаря РНБО, до парламента", - сказала Безугла перед голосуванням, виступаючи з місця.

Як повідомлялося, 11 листопада Умєров повідомив про початок робочої поїздки в Туреччину та Близький Схід для розблокування процесу обмінів полоненими в рамках вже раніше досягнутих домовленостей.

17 листопада видання Clash Report повідомило, що Умєров нібито відмовився повертатися до України, і нібито особисто повідомив президента України Володимира Зеленського про своє рішення, але в Офісі президента України та Центрі протидії дезінформації при РНБО України спростували цю інформацію.