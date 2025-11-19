Фінансові новини
- |
- 19.11.25
- |
- 19:53
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Рада 155 голосами викликала для доповіді секретаря РНБО Умєрова
12:41 19.11.2025 |
Верховна Рада за пропозицією позафракційної народної депутатки Марʼяни Безуглої викликала секретаря Ради національної безпеки та оборони України (РНБО) Рустема Умєрова, який раніше обіймав посаду міністра оборони, для доповіді у зв'язку з корупційним рослідуванням в енергетичній сфері та як наслідок відставки двох міністрів.
"За всіма цими розборками ми забуваємо про оборону і, зокрема, те, що пов'язано з розбірками і стосується оборони. Де Рустем Умєров? Чи він повернеться? Давайте спробуємо його викликати, запросити у парламент. Будь ласка, я прошу поставити на голосування, якщо ми маємо таке право, запросити пара Умєрова, секретаря РНБО, до парламента", - сказала Безугла перед голосуванням, виступаючи з місця.
Як повідомлялося, 11 листопада Умєров повідомив про початок робочої поїздки в Туреччину та Близький Схід для розблокування процесу обмінів полоненими в рамках вже раніше досягнутих домовленостей.
17 листопада видання Clash Report повідомило, що Умєров нібито відмовився повертатися до України, і нібито особисто повідомив президента України Володимира Зеленського про своє рішення, але в Офісі президента України та Центрі протидії дезінформації при РНБО України спростували цю інформацію.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Пакунки доларів з операції "Мідас": банкам заборонено видавати такі обсяги коштів – НБУ
|Зеленський: Україна зможе отримати від Франції 8 систем ППО SAMP-T
|В ОП спростували повідомлення, що Умєров нібито відмовився повертатися в Україну
|Зеленський: Україна замовить 100 французьких винищувачів Rafale
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Україна вимагатиме від Росії $43 млрд кліматичних репарацій
|Міжнародними активами «Лукойлу» зацікавилися ще кілька компаній - Bloomberg
|У НАБУ заявили, що провели обшуки у директора з безпеки Нафтогазу
|Укроборонпром підписав угоду про дрони-перехоплювачі з чеською Air Team
|Австрія виділила EUR2 млн для ініціативи Food from Ukraine
|Корупційний скандал не вплинув на обговорення репараційного кредиту в ЄС - Качка
Бізнес
|Майнери переходять на ШІ: Bitfarm "зав'язує" з криптовалютами після рекордних збитків понад $45 млн
|X запускає Chat – нові зашифровані приватні повідомлення
|ЄС переглядає заборону на продаж нових бензинових авто після 2035 року
|Samsung підвищує ціни на чипи пам'яті до 60% на тлі дефіциту
|OpenAI запускає групові чати в ChatGPT для спільного спілкування з ШІ
|Google додала у NotebookLM функцію глибоких досліджень
|Valve представила Steam Frame: чіткіше зображення в напрямку погляду та SteamOS на ARM