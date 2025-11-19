Авторизация

Рада 155 голосами викликала для доповіді секретаря РНБО Умєрова

12:41 19.11.2025 |

Політика

Верховна Рада за пропозицією позафракційної народної депутатки Марʼяни Безуглої викликала секретаря Ради національної безпеки та оборони України (РНБО) Рустема Умєрова, який раніше обіймав посаду міністра оборони, для доповіді у зв'язку з корупційним рослідуванням в енергетичній сфері та як наслідок відставки двох міністрів.

"За всіма цими розборками ми забуваємо про оборону і, зокрема, те, що пов'язано з розбірками і стосується оборони. Де Рустем Умєров? Чи він повернеться? Давайте спробуємо його викликати, запросити у парламент. Будь ласка, я прошу поставити на голосування, якщо ми маємо таке право, запросити пара Умєрова, секретаря РНБО, до парламента", - сказала Безугла перед голосуванням, виступаючи з місця.

Як повідомлялося, 11 листопада Умєров повідомив про початок робочої поїздки в Туреччину та Близький Схід для розблокування процесу обмінів полоненими в рамках вже раніше досягнутих домовленостей.

17 листопада видання Clash Report повідомило, що Умєров нібито відмовився повертатися до України, і нібито особисто повідомив президента України Володимира Зеленського про своє рішення, але в Офісі президента України та Центрі протидії дезінформації при РНБО України спростували цю інформацію.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

