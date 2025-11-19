Держдеп США дозволив продаж Україні обладнання для модернізації систем Patriot на суму $105 млн

Державний департамент Сполучених Штатів Америки погодив можливість продажу Україні обладнання та послуг для забезпечення роботи систем протиповітряної оборони Patriot на суму близько $105 мільйонів. Про це йдеться на сайті Держдепартаменту США.

Згідно з документом, уряд України звернувся із запитом на придбання товарів і послуг, необхідних для технічного забезпечення систем Patriot. До цього запиту входять:

Модернізація пускових установок M901 до конфігурації M903;

Класифіковані і не класифіковані переліки необхідного обладнання та затверджені списки запасів для наземних засобів забезпечення;

Інші необхідні послуги, додаткове обладнання, запчастини, технічна підтримка, навчання й аксесуари;

Інші пов'язані елементи логістичного та програмного забезпечення.

У відомстві зазначили, що запропонований продаж спрямований на підтримку зовнішньої політики та національної безпеки США шляхом посилення обороноздатності України. Це рішення має забезпечити здатність української сторони протистояти поточним і майбутнім загрозам, а також виконувати місії самооборони та регіональної безпеки.

Реалізація угоди передбачатиме направлення приблизно 5 представників уряду США та 15 співробітників американських підрядників до Європейського бойового командування на термін до одного місяця. Вони надаватимуть підтримку у проведенні навчань та консультацій.

В документі також наголошується, що опис і вартість у доларах США наведені для максимально оціненої кількості та вартості, розрахованої за початковими вимогами. Реальна сума буде меншою й залежатиме від фінальних специфікацій, бюджетних рішень і підписаних контрактів, якщо та коли їх укладуть.