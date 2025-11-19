Держдеп США дозволив продаж Україні обладнання для модернізації систем Patriot на суму $105 млн

Державний департамент Сполучених Штатів Америки погодив можливість
продажу Україні обладнання та послуг для забезпечення роботи систем
протиповітряної оборони Patriot на суму близько $105 мільйонів. Про це йдеться на сайті Держдепартаменту США.
Згідно з документом, уряд України звернувся із запитом на придбання
товарів і послуг, необхідних для технічного забезпечення систем Patriot.
До цього запиту входять:
Модернізація пускових установок M901 до конфігурації M903;
Класифіковані і не класифіковані переліки необхідного обладнання та
затверджені списки запасів для наземних засобів забезпечення;
Інші необхідні послуги, додаткове обладнання, запчастини, технічна підтримка, навчання й аксесуари;
Інші пов'язані елементи логістичного та програмного забезпечення.
У відомстві зазначили, що запропонований продаж спрямований на
підтримку зовнішньої політики та національної безпеки США шляхом
посилення обороноздатності України. Це рішення має забезпечити здатність
української сторони протистояти поточним і майбутнім загрозам, а також
виконувати місії самооборони та регіональної безпеки.
Реалізація угоди передбачатиме направлення приблизно 5 представників
уряду США та 15 співробітників американських підрядників до
Європейського бойового командування на термін до одного місяця. Вони
надаватимуть підтримку у проведенні навчань та консультацій.
В документі також наголошується, що опис і вартість у доларах США
наведені для максимально оціненої кількості та вартості, розрахованої за
початковими вимогами. Реальна сума буде меншою й залежатиме від
фінальних специфікацій, бюджетних рішень і підписаних контрактів, якщо
та коли їх укладуть.