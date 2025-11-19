Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Держдеп США дозволив продаж Україні обладнання для модернізації систем Patriot на суму $105 млн

Державний департамент Сполучених Штатів Америки погодив можливість продажу Україні обладнання та послуг для забезпечення роботи систем протиповітряної оборони Patriot на суму близько $105 мільйонів. Про це йдеться на сайті Держдепартаменту США.

Згідно з документом, уряд України звернувся із запитом на придбання товарів і послуг, необхідних для технічного забезпечення систем Patriot. До цього запиту входять:

  • Модернізація пускових установок M901 до конфігурації M903;
  • Класифіковані і не класифіковані переліки необхідного обладнання та затверджені списки запасів для наземних засобів забезпечення;
  • Інші необхідні послуги, додаткове обладнання, запчастини, технічна підтримка, навчання й аксесуари;
  • Інші пов'язані елементи логістичного та програмного забезпечення.

    • У відомстві зазначили, що запропонований продаж спрямований на підтримку зовнішньої політики та національної безпеки США шляхом посилення обороноздатності України. Це рішення має забезпечити здатність української сторони протистояти поточним і майбутнім загрозам, а також виконувати місії самооборони та регіональної безпеки.

    Реалізація угоди передбачатиме направлення приблизно 5 представників уряду США та 15 співробітників американських підрядників до Європейського бойового командування на термін до одного місяця. Вони надаватимуть підтримку у проведенні навчань та консультацій.

    В документі також наголошується, що опис і вартість у доларах США наведені для максимально оціненої кількості та вартості, розрахованої за початковими вимогами. Реальна сума буде меншою й залежатиме від фінальних специфікацій, бюджетних рішень і підписаних контрактів, якщо та коли їх укладуть.

    За матеріалами: mezha.ua
     

    Курс НБУ на завтра
     
    		 за
    		 курс
    		 uah
    		 %
    USD
    		 1
    		 42,0948
    		  0,0024
    		 0,01
    EUR
    		 1
    		 48,7374
    		  0,0540
    		 0,11

    Курс обміну валют на сьогодні, 10:18
      куп. uah % прод. uah %
    USD 41,7646  0,00 0,01 42,3114  0,01 0,01
    EUR 48,5768  0,01 0,02 49,1761  0,03 0,06

    Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
      куп. uah % прод. uah %
    USD 42,0800  0,01 0,01 42,1100  0,01 0,02
    EUR 48,6400  0,18 0,37 48,6550  0,19 0,39

