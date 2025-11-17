Авторизация

Посли G7 закликали Зеленського до співпраці з НАБУ та САП

 

Посли країн "Великої сімки" закликали президента України Володимира Зеленського до співпраці та підтримки незалежного розслідування НАБУ і САП, відповідну заяву було оприлюднено в соцмережі Х у суботу.

"Вітаємо готовність @ZelenskyyUa до співпраці і підтримки незалежного розслідування НАБУ/САП. Розраховуємо на подальше лідерство у антикорупційних реформах, що є ключовим для євроатлантичної інтеграції. На тлі триваючих російських атак і надалі підтримуємо енергетичну стійкість", - йдеться в заяві послів G7.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на допис, подякувавши послам за підтримку позиції президента.

"Вдячний послам G7 за їхню підтримку принципової реакції Президента @ZelenskyyUa на нещодавні розслідування. Ця позиція відображає те, що ми обговорювали кілька днів тому в Канаді з міністрами закордонних справ G7. Україна залишається відданою реформам і боротьбі з корупцією", - зазначив Сибіга.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0670
  0,0247
 0,06
EUR
 1
 48,7872
  0,1963
 0,40

Курс обміну валют на сьогодні, 10:05
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6940  0,01 0,02 42,2570  0,00 0,00
EUR 48,5947  0,00 0,00 49,1917  0,03 0,06

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0800  0,07 0,18 42,1100  0,08 0,18
EUR 48,7600  0,06 0,12 48,7900  0,07 0,14

