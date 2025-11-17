Фінансові новини
- |
- 17.11.25
- |
- 18:14
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Посли G7 закликали Зеленського до співпраці з НАБУ та САП
09:38 17.11.2025 |
Посли країн "Великої сімки" закликали президента України Володимира Зеленського до співпраці та підтримки незалежного розслідування НАБУ і САП, відповідну заяву було оприлюднено в соцмережі Х у суботу.
"Вітаємо готовність @ZelenskyyUa до співпраці і підтримки незалежного розслідування НАБУ/САП. Розраховуємо на подальше лідерство у антикорупційних реформах, що є ключовим для євроатлантичної інтеграції. На тлі триваючих російських атак і надалі підтримуємо енергетичну стійкість", - йдеться в заяві послів G7.
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на допис, подякувавши послам за підтримку позиції президента.
"Вдячний послам G7 за їхню підтримку принципової реакції Президента @ZelenskyyUa на нещодавні розслідування. Ця позиція відображає те, що ми обговорювали кілька днів тому в Канаді з міністрами закордонних справ G7. Україна залишається відданою реформам і боротьбі з корупцією", - зазначив Сибіга.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|В ОП спростували повідомлення, що Умєров нібито відмовився повертатися в Україну
|Зеленський: Україна замовить 100 французьких винищувачів Rafale
|Зеленський та Макрон підписали декларацію щодо посилення оборони України
|Генштаб ЗСУ підтвердив ураження Новокуйбишевського НПЗ у РФ у неділю, 16 листопада
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Зеленський: Україна зможе отримати від Франції 8 систем ППО SAMP-T
|ЄС розглядає можливість виділення Україні гранту в розмірі EUR90 млрд, якщо план щодо використання активів РФ провалиться
|В ОП спростували повідомлення, що Умєров нібито відмовився повертатися в Україну
|ЄС оцінює потреби України в 2026-27 в 135 млрд євро, з них 83 млрд – на армію
|Зеленський: Україна замовить 100 французьких винищувачів Rafale
|Зеленський та Макрон підписали декларацію щодо посилення оборони України
Бізнес
|AMD представила Ryzen 5 7500X3D — найвигідніший ігровий процесор з 3D V-Cache на платформі AM5
|GM просить постачальників автозапчастин відмовитися від комплектуючих з Китаю, - Reuters
|Дослідження The Washington Post: ChatGPT каже «так» у 10 разів частіше за «ні»
|OpenAI представила GPT-5.1: розгалуження на дві гілки для кращого спілкування або складних завдань
|Експерти не вірять у швидке досягнення суперінтелекту, про який говорять техлідери
|FT: Єврокомісія проведе нове розслідування щодо Google. Воно стосується новинних сайтів
|Google подала до суду на китайського розробника, причетного до шахрайства на $1 млрд у 121 країні