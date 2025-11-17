Естонія дасть Україні €3,5 мільйона на системи Starlink





Естонія пообіцяла виділити 3,5 млн євро через ІТ-коаліцію Естонія-Люксембург на постачання систем Starlink в Україну та посилення її ІТ-потенціалу в умовах війни.

Про це повідомляє ERR, передає Укрінформ.

За повідомлення Міністерства оборони Естонії, 3,5 млн євро, виділені на придбання систем зв'язку Starlink, будуть надані з пакета допомоги Україні на 2025 рік.

Фінансування спільних закупівель Starlink буде здійснюватися через ІТ-коаліцію, очолювану Естонією та Люксембургом.

За словами міністра оборони Ханно Певкура, Україна підтвердила, що їй потрібна допомога для підтримання зв'язку Starlink, який забезпечує значну тактичну перевагу на полі бою.

«Можливості Starlink є особливо важливими, враховуючи намір України значно розширити свої підрозділи безпілотників, які потребують високошвидкісного інтернет-з'єднання», - сказав Певкур.

Він додав, що Україна щодня бореться за свободу всієї Європи, включаючи Естонію, і що крім зброї, технологічна підтримка має вирішальне значення.

Цього року Естонія надала Україні військову допомогу в розмірі майже 0,3% свого ВВП, зазначає видання. Допомога була зосереджена на закупівлі військової допомоги через естонські компанії, наданні навчання через Збройні сили Естонії та розвитку ІТ-потенціалу через ІТ-коаліцію.