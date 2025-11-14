Авторизация

«Він не тягне на главу мафії»: Коломойський прокоментував звинувачення Міндіча

15:51 14.11.2025 |

Політика

 

Бізнесмен Ігор Коломойський, який наразі перебуває під вартою, прокоментував звинувачення Тимура Міндіча в участі в корупційній схемі.

Про це він сказав в коментарі журналістам.

Коломойський розповів, що він слідкує за цією ситуацією.

"Я вважаю, що Міндіч - "стрілочник", він не тягне на главу мафії", - заявив бізнесмен.

Він також сказав, що раніше мав з ним хороші стосунки.

"Хоча кажуть, що це не професія, але він хороший хлопець", - охарактеризував він Міндіча.

Крім того, за словами Коломойського, розслідування щодо Міндіча не може ніяк впливати чи перетинатись з його справою.
За матеріалами: Економічна правда
 

