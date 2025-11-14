Фінансові новини
«Він не тягне на главу мафії»: Коломойський прокоментував звинувачення Міндіча
15:51 14.11.2025
Бізнесмен Ігор Коломойський, який наразі перебуває під вартою, прокоментував звинувачення Тимура Міндіча в участі в корупційній схемі.
Про це він сказав в коментарі журналістам.
Коломойський розповів, що він слідкує за цією ситуацією.
"Я вважаю, що Міндіч - "стрілочник", він не тягне на главу мафії", - заявив бізнесмен.
Він також сказав, що раніше мав з ним хороші стосунки.
"Хоча кажуть, що це не професія, але він хороший хлопець", - охарактеризував він Міндіча.
Крім того, за словами Коломойського, розслідування щодо Міндіча не може ніяк впливати чи перетинатись з його справою.
