Україна стане повноправним членом Комітету з питань регіональної політики ОЕСР

 

Уряд схвалив проєкт угоди між Україною та Організацією економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) щодо приєднання до Комітету з питань політик регіонального розвитку організації.

Про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій, передає Укрінформ.

«Кабмін схвалив проєкт угоди (у формі обміну листами) між урядом України та Організацією економічного співробітництва та розвитку щодо приєднання до Комітету з питань політик регіонального розвитку Організації економічного співробітництва та розвитку і його допоміжних органів. Це відкриває нові можливості для обміну кращими європейськими практиками регіонального розвитку, посилення багаторівневого врядування та ефективної координації політик для сталого відновлення», - йдеться в повідомленні.

ОЕСР - міжнародна організація, до складу якої нині входять 38 країн. Ще 70 держав мають статус партнерів. Її діяльність спрямована на зміцнення та підвищення ефективності економік країн-членів, поліпшення соціально-економічних умов і ситуації із зайнятістю, а також на підтримку сталого економічного зростання як у розвинених державах, так і в тих, що розвиваються.

У Мінрозвитку зазначають, що статус учасника дозволить Україні долучатися до засідань комітету та його допоміжних органів, а також надає можливість перейняти позитивний досвід країн-членів ОЕСР у сфері політики регіонального розвитку, зокрема щодо вдосконалення врядування для створення ефективних механізмів узгодженої регіональної політики та забезпечення доброчесності, прозорості та підзвітності для ефективного використання ресурсів та зміцнення довіри до органів влади.

Україна за експертної підтримки ОЕСР наразі розробляє оновлену методологію стратегічного планування регіонального розвитку на 2028-2034 рокі, побудовану на принципах доказовості, результативності та багаторівневої координації.
 

