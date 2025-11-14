Фінансові новини
- |
- 14.11.25
- |
- 13:53
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Україна стане повноправним членом Комітету з питань регіональної політики ОЕСР
13:17 14.11.2025 |
Уряд схвалив проєкт угоди між Україною та Організацією економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) щодо приєднання до Комітету з питань політик регіонального розвитку організації.
Про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій, передає Укрінформ.
«Кабмін схвалив проєкт угоди (у формі обміну листами) між урядом України та Організацією економічного співробітництва та розвитку щодо приєднання до Комітету з питань політик регіонального розвитку Організації економічного співробітництва та розвитку і його допоміжних органів. Це відкриває нові можливості для обміну кращими європейськими практиками регіонального розвитку, посилення багаторівневого врядування та ефективної координації політик для сталого відновлення», - йдеться в повідомленні.
ОЕСР - міжнародна організація, до складу якої нині входять 38 країн. Ще 70 держав мають статус партнерів. Її діяльність спрямована на зміцнення та підвищення ефективності економік країн-членів, поліпшення соціально-економічних умов і ситуації із зайнятістю, а також на підтримку сталого економічного зростання як у розвинених державах, так і в тих, що розвиваються.
У Мінрозвитку зазначають, що статус учасника дозволить Україні долучатися до засідань комітету та його допоміжних органів, а також надає можливість перейняти позитивний досвід країн-членів ОЕСР у сфері політики регіонального розвитку, зокрема щодо вдосконалення врядування для створення ефективних механізмів узгодженої регіональної політики та забезпечення доброчесності, прозорості та підзвітності для ефективного використання ресурсів та зміцнення довіри до органів влади.
Україна за експертної підтримки ОЕСР наразі розробляє оновлену методологію стратегічного планування регіонального розвитку на 2028-2034 рокі, побудовану на принципах доказовості, результативності та багаторівневої координації.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Росія призупинила експорт нафти у порту Новоросійськ після атаки дронів
|Збито/подавлено 419 із 449 цілей противника, є влучання ракет та 23 ударних БпЛА на 13 локаціях - ПС ЗСУ
|Зеленський заявив про удар по рф «довгими Нептунами»: Наша відповідь на російський терор
|Дрони атакували вночі Саратов: у районі НПЗ сталася пожежа
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|НАБУ в операції «Мідас» починає етап фінрозслідування з залученням міжнародної допомоги та Держфінмоніторингу
|Україна стане повноправним членом Комітету з питань регіональної політики ОЕСР
|У Франції анонсували візит Зеленського 17 листопада
|Збито/подавлено 419 із 449 цілей противника, є влучання ракет та 23 ударних БпЛА на 13 локаціях - ПС ЗСУ
|Зеленський заявив про удар по рф «довгими Нептунами»: Наша відповідь на російський терор
|Дрони атакували вночі Саратов: у районі НПЗ сталася пожежа
|У Новоросійську потужні прильоти по нафтотерміналу і позиції С-300
Бізнес
|FT: Єврокомісія проведе нове розслідування щодо Google. Воно стосується новинних сайтів
|Google подала до суду на китайського розробника, причетного до шахрайства на $1 млрд у 121 країні
|Два відомі голлівудські актори продали свої голоси ШІ-компанії ElevenLabs
|AMD представила дорожню карту процесорів: Zen 6 на 2 нм техпроцесі вже зовсім скоро
|Google Photos отримує масштабне оновлення, що включає інтеграцію моделі штучного інтелекту Nano Banana
|Google інвестує в Німеччину рекордні 5,5 мільярда євро
|Роботехнічна компанія Circus SE з Мюнхену представила власну систему автоматизованого приготування їжі на базі ШІ CA-1 Series 4