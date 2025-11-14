Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Ексзаступниця міністра оборони Черногоренко очолила Програму цифровізації ВККС

23:58 13.11.2025 |

Політика

 

Катерина Черногоренко, яку Кабінет міністрів України 25 липня звільнив з посади заступниці міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації, очолила Програму цифровізації Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (ВККС) в Лабораторії законодавчих ініціатив.

"Відсьогодні я очолюю Програму цифровізації Вищої кваліфікаційної комісії суддів України в Лабораторії законодавчих ініціатив. Це велика відповідальність - і можливість робити важливе... Ми створимо систему, де технології підсилюють справедливість, а справедливість є основою довіри до держави", - написала Черногоренко у Facebook в четвер.

Вона зазначила, що робота судової системи в Україні критично важлива для інвестицій в країну. "Економіка, соціальна політика, оборона, інвестиції - усе спирається на судову систему. Якщо суди не захищають право, жодна інша сфера не буде успішною. Світові компанії та партнери дивляться, чи можна в Україні чесно вирішити спір. Якщо ні, то інвестицій не буде. Реформа судів відкриває двері до економічного зростання", - наголосила Черногоренко.

Черногоренко займала посаду заступниці міністра оборони з вересня 2023 року, а до того була керівницею проєкту "Армія дронів".
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0641
  0,0264
 0,06
EUR
 1
 48,8827
  0,2283
 0,47

Курс обміну валют на вчора, 10:13
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7411  0,11 0,25 42,2979  0,08 0,19
EUR 48,4657  0,09 0,18 49,0807  0,10 0,21

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,9400  0,14 0,32 41,9700  0,13 0,32
EUR 48,7650  0,05 0,11 48,7900  0,04 0,08

