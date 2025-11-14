Фінансові новини
- |
- 14.11.25
- |
- 04:23
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Ексзаступниця міністра оборони Черногоренко очолила Програму цифровізації ВККС
23:58 13.11.2025 |
Катерина Черногоренко, яку Кабінет міністрів України 25 липня звільнив з посади заступниці міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації, очолила Програму цифровізації Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (ВККС) в Лабораторії законодавчих ініціатив.
"Відсьогодні я очолюю Програму цифровізації Вищої кваліфікаційної комісії суддів України в Лабораторії законодавчих ініціатив. Це велика відповідальність - і можливість робити важливе... Ми створимо систему, де технології підсилюють справедливість, а справедливість є основою довіри до держави", - написала Черногоренко у Facebook в четвер.
Вона зазначила, що робота судової системи в Україні критично важлива для інвестицій в країну. "Економіка, соціальна політика, оборона, інвестиції - усе спирається на судову систему. Якщо суди не захищають право, жодна інша сфера не буде успішною. Світові компанії та партнери дивляться, чи можна в Україні чесно вирішити спір. Якщо ні, то інвестицій не буде. Реформа судів відкриває двері до економічного зростання", - наголосила Черногоренко.
Черногоренко займала посаду заступниці міністра оборони з вересня 2023 року, а до того була керівницею проєкту "Армія дронів".
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|«Євросолідарність» отримала підписні листи і починає збір підписів за відставку уряду – Артур Герасимов
|«Тисячу Зеленського» профінансують коштом соцзахисту дітей та підтримки малозабезпечених
|Північні і балтійські країни виділяють 500 млн доларів на закупівлю озброєння для України у межах PURL – НАТО
|Кудрицький каже, що не дав Галущенку створити корупційні схеми в «Укренерго»
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Ексзаступниця міністра оборони Черногоренко очолила Програму цифровізації ВККС
|Не тільки «Квартал 95»: Оприлюднено перелік легального бізнесу Міндіча в Україні
|Конкурс на посаду керівника «Оператора ГТС» зупинений через розслідування НАБУ - Свириденко
|За двох працівниць бек-офісу у справі про розкрадання в енергетиці внесли заставу
|Асоціація міст наполягає на збереженні коштів у громадах: 64% ПДФО та реверсна дотація
|Свириденко анонсувала аудит усіх держкомпаній
Бізнес
|AMD представила дорожню карту процесорів: Zen 6 на 2 нм техпроцесі вже зовсім скоро
|Google Photos отримує масштабне оновлення, що включає інтеграцію моделі штучного інтелекту Nano Banana
|Google інвестує в Німеччину рекордні 5,5 мільярда євро
|Роботехнічна компанія Circus SE з Мюнхену представила власну систему автоматизованого приготування їжі на базі ШІ CA-1 Series 4
|Google попереджає: зростає кількість шпигунських програм під виглядом VPN
|Європа розслідує безпеку китайських електроавтобусів через загрозу віддаленого контролю
|Apple може запустити власний супутниковий сервіс на iPhone