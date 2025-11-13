Фінансові новини
- |
- 13.11.25
- |
- 18:38
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Мерц у розмові із Зеленським наголосив на очікуваннях Німеччини щодо продовження Україною боротьби з корупцією та подальших реформ
15:51 13.11.2025 |
Федеральний канцлер Фрідріх Мерц під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським у четвер підкреслив очікування уряду Німеччини, що Київ рішуче продовжуватиме боротьбу з корупцією та подальші реформи.
Як повідомляється на сайті канцлера Німеччини, президент Зеленський поінформував Мерці про розслідування корупційних справ проти членів українського уряду, і пообіцяв повну прозорість, довгострокову підтримку незалежних антикорупційних органів та інші оперативні заходи для відновлення довіри українського населення, європейських партнерів та міжнародних донорів.
"Канцлер підкреслив очікування федерального уряду, що Україна рішуче продовжуватиме боротьбу з корупцією та подальші реформи, зокрема у сфері верховенства права", - йдеться у повідомленні.
Також президент Зеленський подякував канцлеру за підтримку Німеччини, зокрема в галузі протиповітряної оборони та захисту української енергетичної інфраструктури. Канцлер Мерц і президент Зеленський домовилися продовжувати зусилля з досягнення перемир'я і тривалого миру в тісній координації з європейськими та трансатлантичними партнерами.
"Німеччина разом із західними партнерами посилить тиск на Москву, щоб спонукати Росію до серйозних переговорів. Це також включає продовження роботи над більш ефективним використанням заморожених російських державних активів", - зазначає пресслужба канцлера.
Лідери також обговорили ситуацію з українськими біженцями. Згідно з повідомленням, "президент Зеленський порушить питання збільшення кількості виїздів молодих українських чоловіків до Європейського Союзу".
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|«Євросолідарність» отримала підписні листи і починає збір підписів за відставку уряду – Артур Герасимов
|«Тисячу Зеленського» профінансують коштом соцзахисту дітей та підтримки малозабезпечених
|Північні і балтійські країни виділяють 500 млн доларів на закупівлю озброєння для України у межах PURL – НАТО
|Кудрицький каже, що не дав Галущенку створити корупційні схеми в «Укренерго»
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Асоціація міст наполягає на збереженні коштів у громадах: 64% ПДФО та реверсна дотація
|Свириденко анонсувала аудит усіх держкомпаній
|Операція «Мідас». ВАКС завершив обрання запобіжних заходів, усі затримані – в СІЗО
|«Євросолідарність» отримала підписні листи і починає збір підписів за відставку уряду – Артур Герасимов
|Мерц у розмові із Зеленським наголосив на очікуваннях Німеччини щодо продовження Україною боротьби з корупцією та подальших реформ
|«Тисячу Зеленського» профінансують коштом соцзахисту дітей та підтримки малозабезпечених
|Північні і балтійські країни виділяють 500 млн доларів на закупівлю озброєння для України у межах PURL – НАТО
Бізнес
|AMD представила дорожню карту процесорів: Zen 6 на 2 нм техпроцесі вже зовсім скоро
|Google Photos отримує масштабне оновлення, що включає інтеграцію моделі штучного інтелекту Nano Banana
|Google інвестує в Німеччину рекордні 5,5 мільярда євро
|Роботехнічна компанія Circus SE з Мюнхену представила власну систему автоматизованого приготування їжі на базі ШІ CA-1 Series 4
|Google попереджає: зростає кількість шпигунських програм під виглядом VPN
|Європа розслідує безпеку китайських електроавтобусів через загрозу віддаленого контролю
|Apple може запустити власний супутниковий сервіс на iPhone