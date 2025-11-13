Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

В Єврокомісії кажуть про «суміш щастя і суму» через корупційний скандал в Україні

 

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос заявила, що корупція поширена в усій Європі, але головне - це як на неї реагують, та висловила впевненість у правильності антикорупційного курсу України за підтримки Європейського Союзу.

Про це вона сказала на конференції ReBuild Ukraine, пише "Європейська правда".

У відео спілкування комісарки з пресою, яке "ЄвроПравді" надала журналістка Мирослава Гонгадзе, Кос заявила, що корупція існує у всій Європі.

"Ми робимо все, щоб запобігти корупції, але коли це все-таки трапляється, важливо, як реагують на це без втручання політичних лідерів. І саме тому я оптимістично налаштована щодо цього", - наголосила вона.

Водночас, за її словами, боротьба з корупцією - це набагато більше, ніж просто переслідування корупціонерів.

"Це забезпечення того, щоб гроші залишалися в країні. Щоб гроші йшли на добру справу", - пояснила вона.

Кос зауважила, що вона "дуже сумує", що такий інцидент стався в Україні.

"Чому? Люди гинуть, тому що Росія атакує енергетичну інфраструктуру, як ніколи раніше. У них немає гарячої води, у них немає світла. І саме в цьому секторі стався цей випадок", - заявила вона.

Відтак вона зазначила, що у неї "змішані почуття", проте вона висловила впевненість, що "Україна разом з ЄС, які постійно наполягають на цих реформах, знаходяться на правильному шляху".

"Зеленський це розуміє і закликав уряд ефективно співпрацювати з антикорупційними інституціями, і це хороша реакція", - підсумувала Кос.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро України оприлюднило розслідування великої схеми корупції в НАЕК "Енергоатом" під назвою "Мідас".

Організатором схеми був бізнесмен, співвласник "Кварталу-95" та колишній партнер президента Зеленського Тимур Міндіч. Сторона обвинувачення зазначила, що Міндіч здійснював вплив на ексміністра енергетики Германа Галущенка та ексміністра оборони Рустема Умєрова.

Уранці 12 листопада премʼєр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що Галущенка, який зараз є міністром юстиції, відсторонили від посади після резонансного розслідування НАБУ щодо корупції у НАЕК "Енергоатом".

Зазначимо, після цього міністерка економічних відносин Данії Стефані Лосе запевнила, що ЄС продовжує рішуче підтримувати Україну на тлі скандалу з корупцією в енергетиці, і нагадала про необхідність продовжувати реформи.

Раніше речник уряду Німеччини Штефан Корнеліус вже дав зрозуміти, що німецький уряд очікує від України прозорого розслідування звинувачень у корупції в українському енергетичному секторі. Втім, наразі скандал не впливає на виплати німецької допомоги Україні.

Але глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що Брюссель повинен припинити "надсилати гроші європейських громадян в Україну" у світлі останнього корупційного скандалу.
Ключові теги: ЄС
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0377
  0,0238
 0,06
EUR
 1
 48,6544
  0,0443
 0,09

Курс обміну валют на сьогодні, 10:13
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7411  0,11 0,25 42,2979  0,08 0,19
EUR 48,4657  0,09 0,18 49,0807  0,10 0,21

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0750  0,18 0,42 42,1050  0,17 0,42
EUR 48,7100  0,10 0,21 48,7500  0,11 0,23

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес