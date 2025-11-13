В Єврокомісії кажуть про «суміш щастя і суму» через корупційний скандал в Україні

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос заявила, що корупція поширена в усій Європі, але головне - це як на неї реагують, та висловила впевненість у правильності антикорупційного курсу України за підтримки Європейського Союзу.

Про це вона сказала на конференції ReBuild Ukraine, пише "Європейська правда".

У відео спілкування комісарки з пресою, яке "ЄвроПравді" надала журналістка Мирослава Гонгадзе, Кос заявила, що корупція існує у всій Європі.

"Ми робимо все, щоб запобігти корупції, але коли це все-таки трапляється, важливо, як реагують на це без втручання політичних лідерів. І саме тому я оптимістично налаштована щодо цього", - наголосила вона.

Водночас, за її словами, боротьба з корупцією - це набагато більше, ніж просто переслідування корупціонерів.

"Це забезпечення того, щоб гроші залишалися в країні. Щоб гроші йшли на добру справу", - пояснила вона.

Кос зауважила, що вона "дуже сумує", що такий інцидент стався в Україні.

"Чому? Люди гинуть, тому що Росія атакує енергетичну інфраструктуру, як ніколи раніше. У них немає гарячої води, у них немає світла. І саме в цьому секторі стався цей випадок", - заявила вона.

Відтак вона зазначила, що у неї "змішані почуття", проте вона висловила впевненість, що "Україна разом з ЄС, які постійно наполягають на цих реформах, знаходяться на правильному шляху".

"Зеленський це розуміє і закликав уряд ефективно співпрацювати з антикорупційними інституціями, і це хороша реакція", - підсумувала Кос.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро України оприлюднило розслідування великої схеми корупції в НАЕК "Енергоатом" під назвою "Мідас".

Організатором схеми був бізнесмен, співвласник "Кварталу-95" та колишній партнер президента Зеленського Тимур Міндіч. Сторона обвинувачення зазначила, що Міндіч здійснював вплив на ексміністра енергетики Германа Галущенка та ексміністра оборони Рустема Умєрова.

Уранці 12 листопада премʼєр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що Галущенка, який зараз є міністром юстиції, відсторонили від посади після резонансного розслідування НАБУ щодо корупції у НАЕК "Енергоатом".

Зазначимо, після цього міністерка економічних відносин Данії Стефані Лосе запевнила, що ЄС продовжує рішуче підтримувати Україну на тлі скандалу з корупцією в енергетиці, і нагадала про необхідність продовжувати реформи.

Раніше речник уряду Німеччини Штефан Корнеліус вже дав зрозуміти, що німецький уряд очікує від України прозорого розслідування звинувачень у корупції в українському енергетичному секторі. Втім, наразі скандал не впливає на виплати німецької допомоги Україні.

Але глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що Брюссель повинен припинити "надсилати гроші європейських громадян в Україну" у світлі останнього корупційного скандалу.