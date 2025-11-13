Суд арештував працівницю «бек-офісу» Міндіча з легалізації корупційних коштів

ВАКС взяв під варту з альтернативою застави у 12 млн грн Людмилу Зоріну, співробітницю "бек-офісу" з легалізації коштів з корупційних схем в "Енергоатомі".

Про це повідомляє пресслужба САП.

У разі внесення застави вона має з'являтися до детективів, прокурорів і суду за першим викликом та не виїжджати за межі Києва та області без дозволу слідства або суду.

Крім того, вона має здати закордонні паспорти та носити електронний браслет.

Зазначається, що Зоріна - одна з чотирьох "працівників" так званого бек-офісу з легалізації коштів.

За даними слідства, вона займалася обліком підконтрольних компаній, підготовкою документів і звітності, контролем довіреностей та особисто брала участь у легалізації коштів.