НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Україна почала виробляти дрони-перехоплювачі спільно зі США – Зеленський

11:00 13.11.2025 |

Політика

 

Україна почала випускати дрони-перехоплювачі спільно зі США. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Bloomberg Television в середу пізно ввечері в Києві.

Як відомо, наша країна активно розвиває цей напрямок та випускає перехоплювачі для боротьби з російськими безпілотниками, які постійно тероризують українські міста.

"Американо-українське виробництво, спільне виробництво, - сказав глава держави. - Сподіваюся, що в майбутньому ми матимемо більше".

Президент не навів деталі щодо обсягів випуску. Але варто згадати, що наприкінці жовтня він повідомляв про наміри України вийти на виробництва 500-800 дронів-перехоплювачів на день вже в листопаді.

Нагадаємо, що серед розробок у цій галузі - дрон "Генерал Черешня Bullet", який розвиває швидкість понад 309 км/год. Також військові застосовують Sting від "Диких Шершнів", який розганяється до понад 315 км/год.

До слова, нещодавно в Україні стартував оборонний збір на 1 млрд грн для захисту від "Шахедів". Проєкт під назвою "Єдинозбір" має на меті зібрати гроші на придбання дронів-перехоплювачів та укомплектування екіпажів операторів необхідним обладнанням.
За матеріалами: oboronka.mezha.ua
 

