Фінансові новини
- |
- 13.11.25
- |
- 11:20
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Україна почала виробляти дрони-перехоплювачі спільно зі США – Зеленський
11:00 13.11.2025 |
Україна почала випускати дрони-перехоплювачі спільно зі США. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Bloomberg Television в середу пізно ввечері в Києві.
Як відомо, наша країна активно розвиває цей напрямок та випускає перехоплювачі для боротьби з російськими безпілотниками, які постійно тероризують українські міста.
"Американо-українське виробництво, спільне виробництво, - сказав глава держави. - Сподіваюся, що в майбутньому ми матимемо більше".
Президент не навів деталі щодо обсягів випуску. Але варто згадати, що наприкінці жовтня він повідомляв про наміри України вийти на виробництва 500-800 дронів-перехоплювачів на день вже в листопаді.
Нагадаємо, що серед розробок у цій галузі - дрон "Генерал Черешня Bullet", який розвиває швидкість понад 309 км/год. Також військові застосовують Sting від "Диких Шершнів", який розганяється до понад 315 км/год.
До слова, нещодавно в Україні стартував оборонний збір на 1 млрд грн для захисту від "Шахедів". Проєкт під назвою "Єдинозбір" має на меті зібрати гроші на придбання дронів-перехоплювачів та укомплектування екіпажів операторів необхідним обладнанням.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Кабмін та міністерства під час війни самі оцінюватимуть діяльність наглядових рад держкомпаній
ТОП-НОВИНИ
|В Україні скоро розгорнуть першу «стіну дронів» для протидії російським безпілотникам
|Рада розглядатиме питання звільнення Галущенка та Гринчук 18 листопада - депутат
|Гринчук написала заяву про звільнення з посади міністерки енергетики
|У Норвегії проти використання суверенного фонду для гарантій кредиту ЄС для України
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Україна почала виробляти дрони-перехоплювачі спільно зі США – Зеленський
|Рубіо: лишилося не так багато санкцій, які можна накласти на Росію
|Кабмін та міністерства під час війни самі оцінюватимуть діяльність наглядових рад держкомпаній
|Сибіга на полях зустрічі G7 поговорив з Рубіо про тиск на Росію
|В Україні скоро розгорнуть першу «стіну дронів» для протидії російським безпілотникам
|Суд заарештував ще двох фігурантів справи "Енергоатома"
Бізнес
|Apple може запустити власний супутниковий сервіс на iPhone
|Воррен Баффет «йде в тінь», пожертвує на благодійність $1,35 млрд
|Ryanair відмовляється від паперових авіаквитків
|ЄС готує послаблення правил конфіденційності заради розвитку ШІ
|Samsung представила LPDDR6 – нову мобільну пам’ять, яку може отримати Galaxy S26
|TSMC виходить на «золотий період» масового виробництва 3-нм чипів
|Microsoft створює команду для розробки штучного інтелекту у сфері медичної діагностики