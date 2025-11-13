Авторизация

Рубіо: лишилося не так багато санкцій, які можна накласти на Росію

 

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що у розпорядженні американської адміністрації лишилося не так багато санкцій, які можна було б накласти на Росію.

Про це він заявив під час спілкування з журналістами після зустрічі міністрів країн "Групи семи" у Канаді, передає "Європейська правда".

Рубіо відповідав на питання щодо можливих подальших санкцій.

"Ну, з нашого боку залишилося не так багато санкцій. Я маю на увазі, що ми вдарили по їхніх найбільших нафтових компаніях, про що всі просили. Очевидно, що це має бути реалізовано, і пройде деякий час, перш ніж вони стануть відчутними", - зазначив він.

"Але я не знаю, що ще можна зробити. Я маю на увазі, що у нас закінчуються речі, які ми можемо санкціонувати в цьому відношенні", - уточнив держсекретар.

Рубіо також наголосив, що США зацікавлені у виконанні санкцій, оскільки не має сенсу вводити санкції без їх належної імплементації.

Коментуючи санкції щодо так званого "тіньового флоту", Рубіо заявив, що "є речі, які європейці можуть зробити з тіньовим флотом, оскільки багато чого з цього відбувається в районах, набагато ближчих до них".
Ключові теги: США
 

