Рубіо: лишилося не так багато санкцій, які можна накласти на Росію
09:12 13.11.2025 |
Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що у розпорядженні американської адміністрації лишилося не так багато санкцій, які можна було б накласти на Росію.
Про це він заявив під час спілкування з журналістами після зустрічі міністрів країн "Групи семи" у Канаді, передає "Європейська правда".
Рубіо відповідав на питання щодо можливих подальших санкцій.
"Ну, з нашого боку залишилося не так багато санкцій. Я маю на увазі, що ми вдарили по їхніх найбільших нафтових компаніях, про що всі просили. Очевидно, що це має бути реалізовано, і пройде деякий час, перш ніж вони стануть відчутними", - зазначив він.
"Але я не знаю, що ще можна зробити. Я маю на увазі, що у нас закінчуються речі, які ми можемо санкціонувати в цьому відношенні", - уточнив держсекретар.
Рубіо також наголосив, що США зацікавлені у виконанні санкцій, оскільки не має сенсу вводити санкції без їх належної імплементації.
Коментуючи санкції щодо так званого "тіньового флоту", Рубіо заявив, що "є речі, які європейці можуть зробити з тіньовим флотом, оскільки багато чого з цього відбувається в районах, набагато ближчих до них".
