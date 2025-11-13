Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Сибіга на полях зустрічі G7 поговорив з Рубіо про тиск на Росію

 

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга в середу поговорив із державним секретарем США Марко Рубіо на полях міністерської зустрічі "Групи семи" в Канаді.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав на Х.

Сибіга розповів, що подякував Рубіо за мирні зусилля президента США Дональда Трампа "та дуже ефективні енергетичні санкції проти Росії".

"Ми повинні продовжувати збільшувати вартість війни для Путіна та його режиму, змушуючи Росію припинити війну", - додав він.

Міністр сказав, що також розповів Рубіо про ситуацію на полі бою, мирні зусилля та "наші конкретні пріоритети щодо зміцнення оборони України та енергетичної стійкості".

Перед цим міністр закордонних справ під час зустрічі зі своїми візаві з країн "Групи семи" прокоментував корупційний скандал останніх днів в Україні.
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0377
  0,0238
 0,06
EUR
 1
 48,6544
  0,0443
 0,09

Курс обміну валют на вчора, 11:55
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6354  0,09 0,21 42,2196  0,05 0,11
EUR 48,3765  0,03 0,07 48,9792  0,04 0,08

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0750  0,18 0,42 42,1050  0,17 0,42
EUR 48,7100  0,10 0,21 48,7500  0,11 0,23

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес