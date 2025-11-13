Сибіга на полях зустрічі G7 поговорив з Рубіо про тиск на Росію

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга в середу поговорив із державним секретарем США Марко Рубіо на полях міністерської зустрічі "Групи семи" в Канаді.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав на Х.

Сибіга розповів, що подякував Рубіо за мирні зусилля президента США Дональда Трампа "та дуже ефективні енергетичні санкції проти Росії".

"Ми повинні продовжувати збільшувати вартість війни для Путіна та його режиму, змушуючи Росію припинити війну", - додав він.

Міністр сказав, що також розповів Рубіо про ситуацію на полі бою, мирні зусилля та "наші конкретні пріоритети щодо зміцнення оборони України та енергетичної стійкості".

Перед цим міністр закордонних справ під час зустрічі зі своїми візаві з країн "Групи семи" прокоментував корупційний скандал останніх днів в Україні.