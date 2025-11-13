Фінансові новини
- |
- 13.11.25
- |
- 01:50
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Сибіга на полях зустрічі G7 поговорив з Рубіо про тиск на Росію
23:47 12.11.2025 |
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга в середу поговорив із державним секретарем США Марко Рубіо на полях міністерської зустрічі "Групи семи" в Канаді.
Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав на Х.
Сибіга розповів, що подякував Рубіо за мирні зусилля президента США Дональда Трампа "та дуже ефективні енергетичні санкції проти Росії".
"Ми повинні продовжувати збільшувати вартість війни для Путіна та його режиму, змушуючи Росію припинити війну", - додав він.
Міністр сказав, що також розповів Рубіо про ситуацію на полі бою, мирні зусилля та "наші конкретні пріоритети щодо зміцнення оборони України та енергетичної стійкості".
Перед цим міністр закордонних справ під час зустрічі зі своїми візаві з країн "Групи семи" прокоментував корупційний скандал останніх днів в Україні.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Кабмін та міністерства під час війни самі оцінюватимуть діяльність наглядових рад держкомпаній
ТОП-НОВИНИ
|В Україні скоро розгорнуть першу «стіну дронів» для протидії російським безпілотникам
|Рада розглядатиме питання звільнення Галущенка та Гринчук 18 листопада - депутат
|Гринчук написала заяву про звільнення з посади міністерки енергетики
|У Норвегії проти використання суверенного фонду для гарантій кредиту ЄС для України
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|Кабмін та міністерства під час війни самі оцінюватимуть діяльність наглядових рад держкомпаній
|Сибіга на полях зустрічі G7 поговорив з Рубіо про тиск на Росію
|В Україні скоро розгорнуть першу «стіну дронів» для протидії російським безпілотникам
|Суд заарештував ще двох фігурантів справи "Енергоатома"
|Уряд Швейцарії передав до парламенту оновлену угоду про вільну торгівлю з Україною
|Рада розглядатиме питання звільнення Галущенка та Гринчук 18 листопада - депутат
|Голова антикорупційного комітету Ради ініціює аудит НАЗК через плівки НАБУ у справі «Енергоатому»
Бізнес
|Apple може запустити власний супутниковий сервіс на iPhone
|Воррен Баффет «йде в тінь», пожертвує на благодійність $1,35 млрд
|Ryanair відмовляється від паперових авіаквитків
|ЄС готує послаблення правил конфіденційності заради розвитку ШІ
|Samsung представила LPDDR6 – нову мобільну пам’ять, яку може отримати Galaxy S26
|TSMC виходить на «золотий період» масового виробництва 3-нм чипів
|Microsoft створює команду для розробки штучного інтелекту у сфері медичної діагностики