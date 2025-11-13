Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) у середу, 12 листопада, обрав запобіжні заходи ще двом фігурантам справи про корупційну схему в енергетиці - Лесі Устименко та Ігорю Фурсенку, які, за версією слідства, були працівниками бек-офісу з легалізації коштів.

Як випливає з онлайн-трансляції засідання суду, Леся Устименко заарештована на 60 діб з альтернативою внесення 25 мільйонів гривень застави.

Ігоря Фурсенка (на плівках НАБУ його називають "Рьошик"), який, за даними ЗМІ, є бухгалтером бек-офісу, суд заарештував на 60 діб з можливістю внести заставу у розмірі 95 мільйонів гривень, також випливає з трансляції засідання ВАКС.

Раніше Антикорупційний суд взяв під варту посадовця АТ "НАЕК "Енергоатом" Дмитра Басова і колишнього радника міністра енергетики Ігоря Миронюка. Вони також мають можливість вийти під заставу.

Корупційний скандал в "Енергоатомі"

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) і Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) 10 листопада повідомили про викриття масштабної схеми впливу на роботу стратегічних підприємств державного сектора, зокрема "Енергоатома".

Основним напрямком діяльності злочинної організації було систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів компанії у розмірі від 10 до 15 відсотків від вартості контрактів. Незаконно отримані кошти учасники схеми легалізували через окремий офіс у центрі Києва. Через нього пройшло близько 100 мільйонів доларів, повідомило НАБУ.

Підозрюваними у справі є бізнесмен, якого названо керівником злочинної організації, колишній радник ексміністра енергетики Германа Галущенка, виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки "Енергоатома", а також чотири особи, причетні до роботи бек-офісу з легалізації коштів. Крім того, підозру отримав колишній віцепрем'єр-міністр, ексміністр національної єдності Олексій Чернишов.

Через скандал найближчим часом будуть звільнені два члени уряду - міністерка енергетики Світлана Гринчук і міністр юстиції Герман Галущенко.

Керівником злочинної організації, як вважають слідчі, був бізнесмен з псевдо "Карлсон". За даним ЗМІ, 10 листопада Національне антикорупційне бюро прийшло з обшуками до бізнесмена і співвласника "Кварталу 95", соратника президента Володимира Зеленського Тимура Міндіча. Народний депутат Ярослав Железняк із фракції "Голосу" стверджує, що "Карлсон", який фігурує на аудіозаписах НАБУ, і є Міндіч.

Як стало відомо, Міндіч покинув територію України. В Державній прикордонній службі стверджують, що виїхав він законно - мав необхідні для виїзду за кордон документи, а правоохоронці не давали будь-яких доручень щодо нього.