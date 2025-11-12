Зеленський анонсував санкції проти фігурантів «плівок Міндіча»

Президент Володимир Зеленський заявив, що проти фігурантів "плівок Міндіча" будуть введені санкції Ради національної безпеки та оборони.

"Буде рішення РНБО щодо санкцій за поданням Кабінету Міністрів України. Зараз усім в Україні надзвичайно складно. Проходити через відключення електрики, «руськіє» удари, втрати. Абсолютно ненормально, що при цьому в енергетиці ще якісь там є схеми. Я підпишу указ про застосування санкцій проти двох людей, які фігурують у справі НАБУ щодо «Енергоатому». Зараз нам усім треба захистити Україну. Підставляти державу - значить, відповідати за це. Порушувати закон - значить, відповідати за це", - сказав він у зверненні в середу.

11 листопада повідомило про підозру сімом фігурантам справи про корупцію в Енергоатомі в межах операції "Мідас", серед яких - близький до Зеленського бізнесмен Тімур Міндіч. З них затримали п'ятьох.

Міндіча не затримали, тому що він встиг виїхати за кордон до оголошення підозри.

Також не затримали Олександра Цукермана, який разом з Міндічем вважається слідством ключовим керівником потенційно злочинної діяльності в Енергоатомі (інші члени організації називали його "Шеф").

Цукерман призначав псевдоніми іншим учасникам організації та особам, які користувалися її послугами.