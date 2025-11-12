Фінансові новини
- 12.11.25
- 20:40
Зеленський анонсував санкції проти фігурантів «плівок Міндіча»
16:06 12.11.2025 |
Президент Володимир Зеленський заявив, що проти фігурантів "плівок Міндіча" будуть введені санкції Ради національної безпеки та оборони.
"Буде рішення РНБО щодо санкцій за поданням Кабінету Міністрів України. Зараз усім в Україні надзвичайно складно. Проходити через відключення електрики, «руськіє» удари, втрати. Абсолютно ненормально, що при цьому в енергетиці ще якісь там є схеми. Я підпишу указ про застосування санкцій проти двох людей, які фігурують у справі НАБУ щодо «Енергоатому». Зараз нам усім треба захистити Україну. Підставляти державу - значить, відповідати за це. Порушувати закон - значить, відповідати за це", - сказав він у зверненні в середу.
11 листопада повідомило про підозру сімом фігурантам справи про корупцію в Енергоатомі в межах операції "Мідас", серед яких - близький до Зеленського бізнесмен Тімур Міндіч. З них затримали п'ятьох.
Міндіча не затримали, тому що він встиг виїхати за кордон до оголошення підозри.
Також не затримали Олександра Цукермана, який разом з Міндічем вважається слідством ключовим керівником потенційно злочинної діяльності в Енергоатомі (інші члени організації називали його "Шеф").
Цукерман призначав псевдоніми іншим учасникам організації та особам, які користувалися її послугами.
