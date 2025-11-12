Операція «Мідас». Колишнього радника Галущенка заарештували з заставою 126 млн грн

Вищий антикорупційний суд у середу, 12 листопада, обрав колишньому раднику Германа Галущенка запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів в справі про корупцію в Енергоатому.

"Застосувати до підозрюваного Миронюка Ігоря Миколайовича запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів з дня його фактичного затримання, тобто до 8 січня 2026 року включно", - оголосив рішення слідчий суддя під час засідання, яке транслювалося онлайн.

Миронюк був радником Галущенка, коли той обіймав посаду міністра енергетики, і колишнім помічником підозрюваного у держзраді екснардепа Андрія Деркача. На плівках НАБУ Миронюк фігурує як "Рокет".

Йому встановили розмір застави в розмірі 126 млн грн - сплативши цю суму він зможе вийти на волю.

НАБУ і САП вважають підозрюваного учасником організації, нібито створеної бізнесменом Тімуром Міндічем з метою незаконного збагачення.

Він обіймав третій рівень в ієрархічній структурі організації, підпорядковуючись іншому фігуранту. Його роль, за версією слідства, полягала у координації дій ще одного ймовірного члена організації (також заарештованого).

Слідство вважає, що нібито саме підозрюваний Рокет визначав потенційних контрагентів Енергоатому, які мали сплатити неправомірну вигоду службовим особам товариства за вчинення дій в інтересах постачальників. Якщо контрагент відмовлявся, підозрюваний міг організувати блокування оплати, скасування ліцензій або затягування процедур закупівлі.

Йому інкримінують вісім епізодів, пов'язаних з легалізацією значних сум коштів, і один епізод організації отримання неправомірної вигоди.

У той час як адвокати наполягали на негайному звільненні Миронюка, прокуратура стверджувала, що підозрюваний може втекти або перешкоджати розслідування.

На користь цього, на думку прокуратури, свідчить тяжкість покарання, а також тісні зв'язки та фінансові активи за кордоном. Зокрема, його дружина має дозвіл на проживання у Словаччині, а сам підозрюваний планував будувати вілли на Маврикії.

Крім того, прокуратура заявила, що підозрюваний під час затримання нібито намагався знищити документи, рвучи їх у ванній кімнаті, та викинути свій мобільний телефон з вікна.