Позаштатний радник ОП Милованов пішов із наглядової ради «Енергоатому» після викриття масштабної корупції там

Колишній міністр економіки, а нині президент Київської школи економіки та позаштатний радник Офісу президента Тимофій Милованов склав свої повноваження члена наглядової ради «Енергоатому» після викриття масштабної корупції в компанії.

Про це він повідомив у Facebook.

Він розповів, що пропонував ухвалити два рішення щодо ситуації, що склалася, а саме тимчасово відсторонити всіх посадових осіб, чиї імена фігурують у матеріалах розслідування, а також створити незалежний Комітет з етики та комплаєнсу, який мав би провести повну перевірку процедур закупівель, фінансових операцій і системи контролю.

Однак цього не відбулося. Милованов вважає, що «нас просто заговорюють».

«Я вимагав результатів, а не пояснень процесів. Мені казали, що я токсичний, упереджений і "вимагаю неможливого". Ситуація з НАБУ мала стати пробудженням для правління і наглядової ради "Енергоатому". Пробудження не відбулося. Натомість - дрімота й сподівання, що якось воно минеться», - написав він.

Зазначимо, що наглядова рада «Енергоатому» загалом складається із чотирьох людей - двох іноземців та двох українців. Головою ради є Ярек Неверович, а його заступником - Майкл Кірст. До ради також входять Тимофій Милованов та Віталій Петрук.

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) 10 листопада заявило про проведення масштабної операції «Мідас» із викриття корупції у сфері енергетики.

За даними слідства, основним напрямом діяльності злочинної організації було систематичне отримання «відкатів» від контрагентів «Енергоатому» розміром від 10% до 15% вартості контрактів. Зокрема, контрагенти мали заплатити, щоб уникнути блокування платежів за надані послуги/поставлену продукцію або втрати статусу постачальника.

Гроші легалізували через окремий офіс у Києві, що належав родині колишнього народного депутата, а нині сенатора рф Андрія Деркача, кажуть правоохоронці.

Прокурор Спеціалізованої прокуратури повідомив, що до схеми були залучені бізнесмени Тимур Міндіч (Карлсон) та Олександр Цукерман (Шеф).

За даними прокурора, упродовж 2025 року Міндіч мав вплив на міністра енергетики Германа Галущенка (Професора) та на тодішнього міністра оборони Рустема Умєрова.

Нагадаємо, «Українська правда» з посиланням на джерела повідомила, що зранку 10 листопада працівники НАБУ проводили обшуки в бізнесмена та співвласника фірми «Квартал 95» Тимура Міндіча. За словами народного депутата Ярослава Железняка, НАБУ прийшло з обшуками також до Германа Галущенка - міністра юстиції, який раніше був міністром енергетики, - та до компанії «Енергоатом».