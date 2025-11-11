Авторизация

Уряд очікує на результати процесуальних дій щодо «Енергоатома» і готовий сприяти НАБУ та САП - Свириденко

23:21 10.11.2025 |

Політика

 

Уряд очікує на результати процесуальних дій щодо ситуації з НАЕК "Енергоатом" і готовий надавати повне сприяння Національному антикорупційному бюро (НАБУ) та Спеціалізованиій антикорупційній прокуратурі (САП), повідомила премʼєр-міністерка України Юлія Свириденко.

"Очікуємо на результати процесуальних дій щодо ситуації з Енергоатомом та невідкладне інформування уряду.

Протидія корупції - один з ключових пріоритетів уряду. За будь-які правопорушення мають бути вироки та невідворотність покарання", - сказала Свириденко в понеділок ввечері.

Вона наголосила, що Кабінет міністрів готовий надавати повне сприяння Національному антикорупційному бюро (НАБУ) та Спеціалізованиій антикорупційній прокуратурі (САП).

Як повідомлялося, НАБУ та САП повідомили сьогодні про масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики, яка отримала назву "Мідас".

Згідно з повідомленням НАБУ, задокументовано діяльність високорівневої злочинної організації, учасники якої вибудували масштабну корупційну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом".

Серед встановлених НАБУ учасників схеми "Мідас" є член Національного енергорегулятора (НКРЕКП) Сергій Пушкар, бізнесмен Тимур Міндіч, ексвиконавчий директор з фізичного захисту та безпеки "Енергоатома" Дмитро Басов та екс-радник міністра енергетики, а раніше заступник голови ФДМУ Ігор Миронюк.

Основним напрямком діяльності злочинної організації, за версією НАБУ/САП, було систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів "Енергоатома" у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів. Зокрема, контрагентам "Енергоатома" нав'язувались умови сплати "відкату" за уникнення блокування платежів за надані послуги/поставлену продукцію або позбавлення статусу постачальника. Ця практика отримала назву "шлагбаум".

Використовуючи службові зв'язки у міністерстві та державній компанії зокрема, колишній заступник голови ФДМУ, який у подальшому став радником міністра енергетики, а також колишній правоохоронець, що обіймав посаду виконавчого директора з фізичного захисту та безпеки "Енергоатома", забезпечували контроль над кадровими рішеннями, процесами закупівель і рухом фінансових потоків.

Антикорупційні органи також оприлюднили частину аудіозаписів в межах розслідування.

"Енергоатом" підтвердив проведення слідчих дій у компанії 10 листопада.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,9559
  0,0223
 0,05
EUR
 1
 48,5430
  0,0372
 0,08

Курс обміну валют на вчора, 10:02
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6313  0,07 0,18 42,1648  0,08 0,19
EUR 48,2616  0,02 0,05 48,8461  0,03 0,06

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0650  0,26 0,62 42,0950  0,25 0,61
EUR 48,0600  0,34 0,70 48,0950  0,37 0,75

