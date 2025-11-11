Зеленський прокоментував розслідування корупції в енергетиці: Вироки мають бути

Президент України Володимир Зеленський прокоментував розслідування НАБУ й САП щодо корупції у сфері енергетики, наголосивши, що урядовці мають працювати з правоохоронцями задля результату.

Про це йшлося у вечірньому зверненні глави держави.

У своїй промові Зеленський назвав дуже потрібними «будь-які результативні дії проти корупції» та невідворотність покарання.

«"Енергоатом" забезпечує Україні найбільшу частку енергогенерації зараз. Чистота в компанії - це пріоритет. Енергетика, кожна галузь. Кожен, хто будував схеми, повинен отримати чітку процесуальну відповідь. Вироки мають бути», - наголосив президент.

Він також зазначив, що урядовці повинні працювати разом із НАБУ та іншими правоохоронними органами «так, як це потрібно для результату».

Більше про корупційну схему

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) заявило про проведення масштабної операції «Мідас» із викриття корупції у сфері енергетики.

За даними слідства, основним напрямом діяльності злочинної організації було систематичне отримання «відкатів» від контрагентів «Енергоатому» розміром від 10% до 15% вартості контрактів. Зокрема, контрагенти мали заплатити, щоб уникнути блокування платежів за надані послуги/поставлену продукцію або втрати статусу постачальника.

Гроші легалізували через окремий офіс у Києві, що належало родині колишнього народного депутата, а нині сенатора рф Андрія Деркача, кажуть правоохоронці.

Як стверджує НАБУ, до схеми увійшли: Рокет, він же був радником міністра енергетики Германа Галущенка; Тенор, що був виконавчим директором з фізичного захисту та безпеки «Енергоатому»; відомий бізнесмен та ще чотири людини.

На плівках, окрім Рокета і Тенора, фігурують інші кодові імена: Карлсон, Професор і Шугармен. Як стверджує народний депутат Ярослав Железняк, серед них нібито бізнесмен Тимур Міндіч та Герман Галущенко.

Нагадаємо, «Українська правда» з посиланням на джерела повідомила, що зранку 10 листопада працівники НАБУ проводили обшуки в бізнесмена та співвласника фірми «Квартал 95» Тимура Міндіча. Медіа називали його другом президента Володимира Зеленського, одним зі співвласників фірми «Квартал 95» та наближеним до Офісу президента.

За словами народного депутата Ярослава Железняка, НАБУ прийшло з обшуками також до Германа Галущенка - міністра юстиції, який раніше був міністром енергетики, - та до компанії «Енергоатом».