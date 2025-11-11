У САП створили комісію для розслідування можливого витоку даних розслідування

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Олександр Клименко створив комісію для проведення службового розслідування щодо можливого витоку даних досудового розслідування НАБУ та САП.

"Таке рішення керівник САП ухвалив на підставі рапорту одного з прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, що здійснює процесуальне керівництво в розслідуванні масштабної корупційної схеми у сфері енергетики та низці інших справ", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі САП у понеділок.

Службове розслідування здійснює відділ внутрішнього контролю САП. Його висновки можуть стати підставою для адміністративних та процесуальних рішень.