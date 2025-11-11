Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Залужний про звинувачення в керуванні підривами «Північних потоків»: Нам ще буде весело, але вже не буде соромно

14:02 10.11.2025 |

Політика

 

Посол України у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії Валерій Залужний, який у 2021-2024 рр. був головнокомандувачем Збройних сил України, прокоментував публікацію у виданні The Wall Street Journal, згідно з якою німецькі слідчі вважають, що група українців, які нібито підірвали газопроводи "Північного потоку" у Балтійському морі, діяла під його керівництвом.

"Нам ще буде весело, але вже точно ніколи не буде соромно", - написав Залужний в коментарях під перекладом цієї статті на сторінці видання "Українська правда" у Facebook у понеділок.

 

У матеріалі йдеться про те, що німецька поліція, прокуратура та інші особи, знайомі з тонкощами справи, розробили, як вони стверджують, "чітку картину того, як елітний український військовий підрозділ здійснив атаки під безпосереднім керівництвом тодішнього верховного головнокомандувача ЗСУ". Відстежуючи компанії з прокату човнів, телефони і номерні знаки, потсдамська команда заклала основу для того, щоб німецька влада видала ордери на арешт трьох солдатів спеціального українського військового підрозділу і чотирьох ветеранів-глибоководників. За їхніми словами, метою диверсантів було скорочення нафтових доходів Росії та її економічних зв'язків з Німеччиною.

Як повідомлялося, у вересні 2022 року внаслідок підриву сталася розгерметизація двох ниток газопроводу "Північний потік" і однієї нитки "Північного потоку 2" поблизу данського острова Борнгольм. У РФ порушено кримінальну справу за статтею про акт міжнародного тероризму.

У серпні цього року прокуратура ФРН повідомила про затримання в Італії громадянина України Сергія Кузнєцова. З 21 серпня він перебував в ув'язненні в м. Річчоне, 16 вересня суд в Італії ухвалив екстрадувати Кузнєцова до ФРН. Його захист оскаржив рішення.

Крім того, 30 вересня в Польщі затримали громадянина України Володимира Ж. за підозрою у вибуху газопроводів "Північний потік". Його розшукували за Європейським ордером на арешт, виданим німецькою розвідкою. У жовтні суд у Польщі вирішив відмовити в екстрадиції підозрюваного в Німеччину і постановив негайно його звільнити.

Влада Німеччини в рамках розслідування підривів газопроводів "Північний потік" і "Північний потік 2" видала ордер на арешт сімох осіб.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,9559
  0,0223
 0,05
EUR
 1
 48,5430
  0,0372
 0,08

Курс обміну валют на вчора, 10:02
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6313  0,07 0,18 42,1648  0,08 0,19
EUR 48,2616  0,02 0,05 48,8461  0,03 0,06

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0650  0,26 0,62 42,0950  0,25 0,61
EUR 48,0600  0,34 0,70 48,0950  0,37 0,75

