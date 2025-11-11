Залужний про звинувачення в керуванні підривами «Північних потоків»: Нам ще буде весело, але вже не буде соромно

Посол України у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії Валерій Залужний, який у 2021-2024 рр. був головнокомандувачем Збройних сил України, прокоментував публікацію у виданні The Wall Street Journal, згідно з якою німецькі слідчі вважають, що група українців, які нібито підірвали газопроводи "Північного потоку" у Балтійському морі, діяла під його керівництвом.

"Нам ще буде весело, але вже точно ніколи не буде соромно", - написав Залужний в коментарях під перекладом цієї статті на сторінці видання "Українська правда" у Facebook у понеділок.

У матеріалі йдеться про те, що німецька поліція, прокуратура та інші особи, знайомі з тонкощами справи, розробили, як вони стверджують, "чітку картину того, як елітний український військовий підрозділ здійснив атаки під безпосереднім керівництвом тодішнього верховного головнокомандувача ЗСУ". Відстежуючи компанії з прокату човнів, телефони і номерні знаки, потсдамська команда заклала основу для того, щоб німецька влада видала ордери на арешт трьох солдатів спеціального українського військового підрозділу і чотирьох ветеранів-глибоководників. За їхніми словами, метою диверсантів було скорочення нафтових доходів Росії та її економічних зв'язків з Німеччиною.

Як повідомлялося, у вересні 2022 року внаслідок підриву сталася розгерметизація двох ниток газопроводу "Північний потік" і однієї нитки "Північного потоку 2" поблизу данського острова Борнгольм. У РФ порушено кримінальну справу за статтею про акт міжнародного тероризму.

У серпні цього року прокуратура ФРН повідомила про затримання в Італії громадянина України Сергія Кузнєцова. З 21 серпня він перебував в ув'язненні в м. Річчоне, 16 вересня суд в Італії ухвалив екстрадувати Кузнєцова до ФРН. Його захист оскаржив рішення.

Крім того, 30 вересня в Польщі затримали громадянина України Володимира Ж. за підозрою у вибуху газопроводів "Північний потік". Його розшукували за Європейським ордером на арешт, виданим німецькою розвідкою. У жовтні суд у Польщі вирішив відмовити в екстрадиції підозрюваного в Німеччину і постановив негайно його звільнити.

Влада Німеччини в рамках розслідування підривів газопроводів "Північний потік" і "Північний потік 2" видала ордер на арешт сімох осіб.