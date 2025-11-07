Черевашенко призначений командувачем безпілотних систем ППО

Полковник Юрій Черевашенко (праворуч)

Президент Володимир Зеленський погодив кандидатуру нового командувача безпілотних систем протиповітряної оборони. Ним став полковник Юрій Черевашенко.

Про це повідомили в Офісі президента.

«Перед новим керівником стоїть багато завдань, які ми затвердили на Ставці. Зокрема, це активне впровадження безпілотників, а саме - дронів-перехоплювачів, посилення нашої системи ППО новітніми зразками озброєння», - зазначив глава держави.

Указ про призначення Черевашенка вже підписав міністр оборони Денис Шмигаль.

Як розповіли в ОП, Юрій Черевашенко брав участь у створенні першої групи мобільних бригад швидкого реагування ППО.

Упродовж останнього часу займався дронами-перехоплювачами, тож на новій посаді Черевашенко має масштабувати розвиток безпілотного складова в Повітряних силах.