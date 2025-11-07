Фінансові новини
"Я не можу змінити напрям вітру, але я можу налаштувати вітрила, щоб завжди добиратися до місця призначення"
Джиммі Дін
Черевашенко призначений командувачем безпілотних систем ППО
23:06 07.11.2025 |
Президент Володимир Зеленський погодив кандидатуру нового командувача безпілотних систем протиповітряної оборони. Ним став полковник Юрій Черевашенко.
Про це повідомили в Офісі президента.
«Перед новим керівником стоїть багато завдань, які ми затвердили на Ставці. Зокрема, це активне впровадження безпілотників, а саме - дронів-перехоплювачів, посилення нашої системи ППО новітніми зразками озброєння», - зазначив глава держави.
Указ про призначення Черевашенка вже підписав міністр оборони Денис Шмигаль.
Як розповіли в ОП, Юрій Черевашенко брав участь у створенні першої групи мобільних бригад швидкого реагування ППО.
Упродовж останнього часу займався дронами-перехоплювачами, тож на новій посаді Черевашенко має масштабувати розвиток безпілотного складова в Повітряних силах.
