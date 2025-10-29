Апеляційний суд Парижу відмовив НАБУ та САП в екстрадиції Жеваго





Апеляційний суд міста Париж у середу після аналізу матеріалів, наданих Національним антикорупційним бюро України (НАБУ), Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою (САП) та адвокатами, відмовив у екстрадиції українського бізнесмена, екснародного депутата Костянтина Жеваго, йдеться у повідомлені пресслужби бізнесмена.

"Суд не може дійти висновку, що сторона запиту екстрадиції здатна гарантувати, що Костянтин Жеваго постане перед судом, який забезпечує фундаментальні гарантії процесуальної справедливості та захисту прав людини", - цитується у релізі рішення суду.

Стверджується, що французький суд не прийняв доводи української сторони щодо гарантій забезпечення Жеваго права на справедливий та неупереджений судовий розгляд, визнавши, що існують суттєві ризики порушення його фундаментальних прав.

"Це рішення вкотре доводить, що кримінальне провадження проти мене не має нічого спільного з правосуддям. Сподіваюся, що НАБУ та САП нарешті почують позицію міжнародних судів і почнуть діяти виключно в межах закону", - наводяться в релізі слова Жеваго.

Як повідомлялося, екстрадиційний запит щодо Жеваго був ініційований Офісом генерального прокурора та НАБУ в межах розслідування кримінального провадження, яке стосується нібито надання неправомірної вигоди голові Верховного Суду Всеволоду Князєву. У свою чергу, бізнесмен заявив про непричетність до інкримінованих подій і готовність сприяти слідству та наголосив, що справа проти нього ведеться з порушенням базових принципів права на захист, має ознаки політичного переслідування та тиску. Серед іншого, його адвокати розкритикували рішення українського суду щодо проведення спеціального розслідування (без участі підозрюваного) та наголошували на можливості проведення слідчих дій у межах міжнародної правової допомоги, а надто тому, що детектив НАБУ та прокурор САП раніше особисто прибували до Франції для допиту Жеваго.

Це вже друга відмова французького суду в екстрадиції українського бізнесмена. Наприкінці березня 2023 року суд у місті Шамбері (Франція) відхилив запит Державного бюро розслідування та Офісу генпрокурора на екстрадицію Жеваго за іншою справою - за звинувачення разом з низкою топменеджерів банку "Фінанси та Кредит" в організації механізму розтрати $113 млн і завданні шкоди інтересам держави та вкладників банку.