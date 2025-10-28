Фінський міністр: боротьба з Росією в Україні вирішальна для стримування Китаю

Поразка російського вторгнення в Україну є ключовою для стримування Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні, вважає міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен.

Таку думку він висловив в інтерв'ю The Guardian, повідомляє "Європейська правда".

Хяккянен привітав рішення президента США Дональда Трампа запровадити санкції проти двох російських нафтових компаній минулого тижня, назвавши цей крок "важливим знаком рішучості". Міністр зазначив, що за готовністю Заходу продовжувати чинити опір російській агресії уважно спостерігають в усьому світі.

"Китай спостерігає. Чи має Захід силу і стійкість, коли автократи та диктатори думають, що можуть воювати ще рік, а демократичні країни втомляться? Ні. Ми повинні показати, що наша підтримка проти насильства стає ще потужнішою. Це не лише про Україну. Це - проти насильства, проти війни, і це сигнал також для Китаю та Індо-Тихоокеанського регіону", - сказав він.

Міністр наголосив, що для завершення війни в Україні потрібен підхід, який ґрунтується на трьох стовпах: жорсткіших санкціях проти російської економіки та експорту енергоносіїв; посиленій військовій підтримці України; використанні далекобійної зброї для знищення заводів, що виробляють дрони та ракети.

Хаккянен сказав, що будь-яка слабкість у рішучості додасть Китаю сміливості.

"Якщо в Індо-Тихоокеанському регіоні виникне якийсь військовий конфлікт, спричинений Китаєм, Росія буде якимось чином залучена, підтримуючи Китай чи щось подібне", - сказав він.

"Зараз ми бачимо, що Росія власними силами не може продовжувати такий вид війни, але Китай дуже допомагає їй. Вони виділяють багато грошей на підтримку їхньої економіки, зокрема експорт енергоносіїв, а також надають їм багато військових компонентів та коштів для промислової співпраці", - додав глава Міноборони Фінляндії.

Нагадаємо, 30 жовтня відбудеться зустріч між Трампом і лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Вона буде першою за другої президентської каденції Трампа.

Американський президент заявив, що поспілкується з китайським лідером щодо російсько-української війни під час їхньої зустрічі.