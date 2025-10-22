Авторизация

Зеленський анонсує «нову угоду» щодо оборонних спроможностей України

23:40 21.10.2025 |

Політика

 

Україна фіналізувала підготовку до зустрічей із європейськими партнерами, на цьому тижні плануються «важливі заходи», заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 21 жовтня.

«Перше - буде хороша й багато в чому абсолютно нова угода щодо наших оборонних спроможностей. Угода, яку ми будемо реалізовувати фактично як частину гарантій безпеки для нашої держави, для всіх наших людей довгостроково. Зараз деталі ще зарано називати - усе буде на тижні», - заявив він.

За словами президента, Київ перебуває «на одній сторінці» з партнерами щодо дипломатії. Він нагадав про зустріч із президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом, на якій сторони домовилися спробувати організувати діалог «на лінії, яка є зараз».

«Лінія фронту може бути початком дипломатії. Натомість Росія знову робить усе, щоб зіскочити з дипломатії. І як тільки питання далекобійності для нас - для України - стало трохи далі, то майже автоматично Росія стала вже менш зацікавленою в дипломатії. Це сигнал, що саме це питання - питання далекобійності - дає, можливо, незамінний ключ до миру», - заявив він.

На думку президента, українські далекобійні удари можуть заохотити готовність РФ закінчити війну. Він, зокрема, назвав дискусію про надання Україні ракет Tomahawk «сильною інвестицією в дипломатію», і анонсував дискусії з країнами Європи й США щодо далекобійності.

Зеленський повідомив, що заслухав сьогодні доповіді за участі із секретарем Ради національної безпеки і оборони Рустемом Умєровим і міністром закордонних справ Андрієм Сибігою:

«Ми детально обговорили, що треба з кожним партнером зараз попрацювати, щоб отримати необхідні системи ППО та ракети до них. Також триває підготовка контракту з американцями щодо достатньої для нас кількості систем Patriot - і на ближчу перспективу, і більш тривало. Доручив активізувати цей напрям».

Україна зверталася до партнерів із проханнями про далекобійну зброю протягом останнього року. Київ також намагається розвивати власні далекобійні рішення, зокрема системи «Паляниця» і «Фламінго», однак у них немає таких бойових характеристик, як у Tomahawk.
За матеріалами: Радіо Свобода
 

