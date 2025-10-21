Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Рада продовжила воєнний стан та мобілізацію до 3 лютого 2026 року

13:24 21.10.2025 |

Політика, Україна

 

Верховна Рада вкотре схвалила продовження воєнного стану та мобілізації в Україні на 90 діб.

Так, правовий режим діятиме щонайменше до 3 лютого 2026 року.

Також Верховна Рада проголосувала за продовження строку загальної мобілізації на 90 діб.

Це було 17-те голосування за цю ініціативу.

У парламенті зазначили, що рішення є необхідним для відбиття збройної агресії РФ проти України.

Проєкти законів має підписати спікер Стефанчук та президент Володимир Зеленський.
За матеріалами: Цензор.НЕТ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7565
  0,0257
 0,06
EUR
 1
 48,6630
  0,0994
 0,20

Курс обміну валют на сьогодні, 10:09
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3621  0,02 0,04 41,9376  0,01 0,03
EUR 48,3290  0,09 0,20 48,9855  0,11 0,22

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6800  0,06 0,16 41,7100  0,06 0,16
EUR 48,5500  0,17 0,35 48,5800  0,17 0,35

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес