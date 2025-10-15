Авторизация

Литва виділить $30 млн на закупівлю зброї у США для України

 

Литва оголосила про приєднання до ініціативи НАТО Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), яка передбачає закупівлю озброєнь у Сполучених Штатах для передачі Україні.

Про це у Брюсселі заявила міністерка оборони Литви Довіле Шакалієне, повідомляє "Європейська правда".

За словами литовської міністерки, Литва надасть 30 млн доларів на закупівлю зброї в рамках ініціативи PURL.

"Отже, говорячи про Україну, Литва сьогодні виділить 30 мільйонів доларів для PURL. За необхідності ми можемо перерахувати ці гроші сьогодні, і ми дуже сподіваємося, що наступний пакет буде сформовано якомога швидше", - зазначила Шакалієне.

Раніше про приєднання до ініціативи PURL оголосила Фінляндія.

Нагадаємо, генсек НАТО Марк Рютте у середу анонсував заяви про приєднання нових держав до ініціативи PURL
Ключові теги: Литва
 

