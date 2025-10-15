Фінансові новини
- |
- 15.10.25
- |
- 16:41
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Литва виділить $30 млн на закупівлю зброї у США для України
12:31 15.10.2025 |
Литва оголосила про приєднання до ініціативи НАТО Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), яка передбачає закупівлю озброєнь у Сполучених Штатах для передачі Україні.
Про це у Брюсселі заявила міністерка оборони Литви Довіле Шакалієне, повідомляє "Європейська правда".
За словами литовської міністерки, Литва надасть 30 млн доларів на закупівлю зброї в рамках ініціативи PURL.
"Отже, говорячи про Україну, Литва сьогодні виділить 30 мільйонів доларів для PURL. За необхідності ми можемо перерахувати ці гроші сьогодні, і ми дуже сподіваємося, що наступний пакет буде сформовано якомога швидше", - зазначила Шакалієне.
Раніше про приєднання до ініціативи PURL оголосила Фінляндія.
Нагадаємо, генсек НАТО Марк Рютте у середу анонсував заяви про приєднання нових держав до ініціативи PURL
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Норвегія наступного року хоче виділити 6 млрд євро на військову підтримку України
|Зеленський створив військову адміністрацію в Одесі – її очолить Лисак
|Фінляндія оголосила про приєднання до закупівель зброї у США для України
|Генштаб про повторний удар по нафтовому терміналу у Феодосії 13 жовтня: пошкоджені ще 16 резервуварів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Комітет Ради підтримав призначення Тетяни Бережної на посаду міністерки культури
|Естонія передасть Україні партію дронів і приєднається до закупівель зброї у США
|Українська делегація у США зустрілась з виробником ракет Tomahawk
|«Укрінформ», іномовлення і телемарафон «Єдині новини» вийдуть з-під Мінкультури в управлінням Кабміном - Кравчук
|Україна взяла участь у навчаннях JEF «Tarassis-2025» в якості спостерігачів, повідомив Залужний
|Норвегія наступного року хоче виділити 6 млрд євро на військову підтримку України
Бізнес
|Google вкладе $15 млрд у будівництво ШІ-хаба в Індії, її найбільшого за межами США
|Microsoft представила свій перший власний генератор зображень
|У Китаї вчені розробили міцний пластик з бамбука, що розкладається за 50 днів
|У Європі нарахували вісім «зайвих» автозаводів
|Microsoft запустив конкурс Lingua з грантами до $50 тис. на розвиток української мови в ШІ
|Акції Xiaomi різко впали після чергової смертельної аварії з електромобілем SU7
|Нобель з економіки отримали три науковці. Вони пояснили, як інновації допомагають багатіти