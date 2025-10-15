Фінансові новини
- |
- 15.10.25
- |
- 12:19
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Британія нарощуватиме виробництво дронів для України - Гілі
10:03 15.10.2025 |
Велика Британія продовжуватиме постачати дрони для України та спільно з нею вироблятиме безпілотники-перехоплювачі.
Про це заявив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі перед початком зустрічі міністрів оборони країн НАТО у Брюсселі, передає кореспондент Укрінформу.
«І ми нарощуємо виробництво безпілотників для України, плануючи поставити цього року понад 100 тисяч безпілотників та спільно з Україною будуючи нові вдосконалені безпілотники-перехоплювачі», - сказав міністр.
Він також зазначив, що Велика Британія продовжить участь у місії НАТО «Східна варта», тож британські бойові літаки патрулюватимуть повітряний простір над Польщею до кінця року.
За словами Гілі, міністри оборони країн НАТО зустрічаються, щоб посилити спільну відповідь на агресію Росії.
«Вторгнення Путіна на територію НАТО є безрозсудними, небезпечними та абсолютно неприйнятними, незалежно від того, навмисні вони чи ні. Путін спостерігає за нашими діями. І Путін не повинен сумніватися: якщо НАТО буде під загрозою, ми діятимемо», - заявив британський міністр.
Він підкреслив, що Путін прагне випробувати та розділити Альянс, і країни НАТО мають активізуватися, щоб стримати російську агресію.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Генштаб про повторний удар по нафтовому терміналу у Феодосії 13 жовтня: пошкоджені ще 16 резервуварів
|Трамп заявив, що предметом обговорення під час зустрічі з Зеленським в п'ятницю буде надання ракет Tomahawk
|Україна та ЄС схвалили оновлені умови торгівлі
|Зеленський: В Одесі буде військова адміністрація, керівника призначу найближчим часом
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Фінляндія оголосила про приєднання до закупівель зброї у США для України
|Генштаб про повторний удар по нафтовому терміналу у Феодосії 13 жовтня: пошкоджені ще 16 резервуварів
|Британія нарощуватиме виробництво дронів для України - Гілі
|Умєров зустрівся у США з представниками найбільших американських оборонних компаній
|Свириденко і Домбровскіс обговорили імплементацію механізму репараційних позик
|Британія за пів року відправила Україні понад 85 тисяч дронів
|Велика Британія скликала «Рамштайн», щоб посилити реагування на агресію Путіна в Україні та вторгнення в Європу
Бізнес
|У Європі нарахували вісім «зайвих» автозаводів
|Microsoft запустив конкурс Lingua з грантами до $50 тис. на розвиток української мови в ШІ
|Акції Xiaomi різко впали після чергової смертельної аварії з електромобілем SU7
|Нобель з економіки отримали три науковці. Вони пояснили, як інновації допомагають багатіти
|Водичка замість магнітиків — на перших фотографіях Nubia Red Magic 11 Pro видно кільце водяного охолодження
|Нідерланди взяли під державний контроль виробника чипів Nexperia, який належить Китаю
|У США ухвалили закон, який посилює обмеження на експорт чипів NVIDIA та AMD до Китаю