Британія нарощуватиме виробництво дронів для України - Гілі

 

Велика Британія продовжуватиме постачати дрони для України та спільно з нею вироблятиме безпілотники-перехоплювачі.

Про це заявив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі перед початком зустрічі міністрів оборони країн НАТО у Брюсселі, передає кореспондент Укрінформу.

«І ми нарощуємо виробництво безпілотників для України, плануючи поставити цього року понад 100 тисяч безпілотників та спільно з Україною будуючи нові вдосконалені безпілотники-перехоплювачі», - сказав міністр.

Він також зазначив, що Велика Британія продовжить участь у місії НАТО «Східна варта», тож британські бойові літаки патрулюватимуть повітряний простір над Польщею до кінця року.

За словами Гілі, міністри оборони країн НАТО зустрічаються, щоб посилити спільну відповідь на агресію Росії.

«Вторгнення Путіна на територію НАТО є безрозсудними, небезпечними та абсолютно неприйнятними, незалежно від того, навмисні вони чи ні. Путін спостерігає за нашими діями. І Путін не повинен сумніватися: якщо НАТО буде під загрозою, ми діятимемо», - заявив британський міністр.

Він підкреслив, що Путін прагне випробувати та розділити Альянс, і країни НАТО мають активізуватися, щоб стримати російську агресію.
Ключові теги: Британія
 

