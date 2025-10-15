Фінансові новини
- |
- 15.10.25
- |
- 12:19
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Умєров зустрівся у США з представниками найбільших американських оборонних компаній
09:29 15.10.2025 |
Секретар Ради національної безпеки та оборони Рустем Умєров, який перебуває в США в складі української урядової делегації, провів зустрічі з представниками американських оборонних компаній - Northrop Grumman, Lockheed Martin та RTX. Про це Умєров повідомив в телеграм-каналі в середу.
"Працюємо спільно з Андрієм Єрмаком та Юлією Свириденко над підготовкою візиту Президента України до Вашингтона. Координуємо позиції й опрацьовуємо ключові напрямки співпраці - від розширення технологічного партнерства до можливого створення спільних підприємств між нашими оборонними індустріями", - написав Умєров у Телеграм.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Генштаб про повторний удар по нафтовому терміналу у Феодосії 13 жовтня: пошкоджені ще 16 резервуварів
|Трамп заявив, що предметом обговорення під час зустрічі з Зеленським в п'ятницю буде надання ракет Tomahawk
|Україна та ЄС схвалили оновлені умови торгівлі
|Зеленський: В Одесі буде військова адміністрація, керівника призначу найближчим часом
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Фінляндія оголосила про приєднання до закупівель зброї у США для України
|Генштаб про повторний удар по нафтовому терміналу у Феодосії 13 жовтня: пошкоджені ще 16 резервуварів
|Британія нарощуватиме виробництво дронів для України - Гілі
|Умєров зустрівся у США з представниками найбільших американських оборонних компаній
|Свириденко і Домбровскіс обговорили імплементацію механізму репараційних позик
|Британія за пів року відправила Україні понад 85 тисяч дронів
|Велика Британія скликала «Рамштайн», щоб посилити реагування на агресію Путіна в Україні та вторгнення в Європу
Бізнес
|У Європі нарахували вісім «зайвих» автозаводів
|Microsoft запустив конкурс Lingua з грантами до $50 тис. на розвиток української мови в ШІ
|Акції Xiaomi різко впали після чергової смертельної аварії з електромобілем SU7
|Нобель з економіки отримали три науковці. Вони пояснили, як інновації допомагають багатіти
|Водичка замість магнітиків — на перших фотографіях Nubia Red Magic 11 Pro видно кільце водяного охолодження
|Нідерланди взяли під державний контроль виробника чипів Nexperia, який належить Китаю
|У США ухвалили закон, який посилює обмеження на експорт чипів NVIDIA та AMD до Китаю