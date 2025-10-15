Авторизация

Умєров зустрівся у США з представниками найбільших американських оборонних компаній

 

Секретар Ради національної безпеки та оборони Рустем Умєров, який перебуває в США в складі української урядової делегації, провів зустрічі з представниками американських оборонних компаній - Northrop Grumman, Lockheed Martin та RTX. Про це Умєров повідомив в телеграм-каналі в середу.

"Працюємо спільно з Андрієм Єрмаком та Юлією Свириденко над підготовкою візиту Президента України до Вашингтона. Координуємо позиції й опрацьовуємо ключові напрямки співпраці - від розширення технологічного партнерства до можливого створення спільних підприємств між нашими оборонними індустріями", - написав Умєров у Телеграм.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США
 

