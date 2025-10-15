Фінансові новини
- |
- 15.10.25
- |
- 12:19
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Свириденко і Домбровскіс обговорили імплементацію механізму репараційних позик
09:04 15.10.2025 |
Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко і комісар Європейського Союзу з питань економіки та продуктивності Валдіс Домбровскіс обговорили у Вашингтоні продовження фінансової підтримки України та імплементацію нового фінансового механізму репараційних позик, анонсованого ЄС.
Про це глава Уряду повідомила в Телеграмі, передає Укрінформ.
"Почали день зустрічей у Вашингтоні", - поінформувала Свириденко.
З комісаром ЄС Свириденко обговорила продовження фінансової підтримки України та імплементацію нового фінансового механізму репараційних позик.
За словами прем'єра, на кожній зустрічі у Вашингтоні сторони порушують теми захисту української енергетики та підтримки стійкості України цієї зими та шляхи її захисту.
"Очікуємо ухвалення 19-го пакету європейських санкцій щодо Росії. Продовження послідовного тиску - єдиний ефективний механізм впливу на агресора, зменшення надходжень від нафти і газу, якими Росія оплачує війну", - акцентувала глава українського Уряду.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Генштаб про повторний удар по нафтовому терміналу у Феодосії 13 жовтня: пошкоджені ще 16 резервуварів
|Трамп заявив, що предметом обговорення під час зустрічі з Зеленським в п'ятницю буде надання ракет Tomahawk
|Україна та ЄС схвалили оновлені умови торгівлі
|Зеленський: В Одесі буде військова адміністрація, керівника призначу найближчим часом
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Фінляндія оголосила про приєднання до закупівель зброї у США для України
|Генштаб про повторний удар по нафтовому терміналу у Феодосії 13 жовтня: пошкоджені ще 16 резервуварів
|Британія нарощуватиме виробництво дронів для України - Гілі
|Умєров зустрівся у США з представниками найбільших американських оборонних компаній
|Свириденко і Домбровскіс обговорили імплементацію механізму репараційних позик
|Британія за пів року відправила Україні понад 85 тисяч дронів
|Велика Британія скликала «Рамштайн», щоб посилити реагування на агресію Путіна в Україні та вторгнення в Європу
Бізнес
|У Європі нарахували вісім «зайвих» автозаводів
|Microsoft запустив конкурс Lingua з грантами до $50 тис. на розвиток української мови в ШІ
|Акції Xiaomi різко впали після чергової смертельної аварії з електромобілем SU7
|Нобель з економіки отримали три науковці. Вони пояснили, як інновації допомагають багатіти
|Водичка замість магнітиків — на перших фотографіях Nubia Red Magic 11 Pro видно кільце водяного охолодження
|Нідерланди взяли під державний контроль виробника чипів Nexperia, який належить Китаю
|У США ухвалили закон, який посилює обмеження на експорт чипів NVIDIA та AMD до Китаю