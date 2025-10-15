Авторизация

Свириденко і Домбровскіс обговорили імплементацію механізму репараційних позик

Свириденко і Домбровскіс обговорили імплементацію механізму репараційних позик

 

Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко і комісар Європейського Союзу з питань економіки та продуктивності Валдіс Домбровскіс обговорили у Вашингтоні продовження фінансової підтримки України та імплементацію нового фінансового механізму репараційних позик, анонсованого ЄС.

Про це глава Уряду повідомила в Телеграмі, передає Укрінформ.

"Почали день зустрічей у Вашингтоні", - поінформувала Свириденко.

Свириденко і Домбровскіс обговорили імплементацію механізму репараційних позик

 

З комісаром ЄС Свириденко обговорила продовження фінансової підтримки України та імплементацію нового фінансового механізму репараційних позик.

За словами прем'єра, на кожній зустрічі у Вашингтоні сторони порушують теми захисту української енергетики та підтримки стійкості України цієї зими та шляхи її захисту.

"Очікуємо ухвалення 19-го пакету європейських санкцій щодо Росії. Продовження послідовного тиску - єдиний ефективний механізм впливу на агресора, зменшення надходжень від нафти і газу, якими Росія оплачує війну", - акцентувала глава українського Уряду.
