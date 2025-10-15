Авторизация

Британія за пів року відправила Україні понад 85 тисяч дронів

 

Велика Британії передала Україні за шість місяців 2025 року понад 85 тисяч дронів.

Про це повідомив уряд країни, пише "Європейська правда".

Уряд Британії заявив, що за шість місяців 2025 року країна поставила Україні понад 85 тисяч дронів завдяки прискоренню виробництва британських компаній та підтримці робочих місць в обох країнах.

Міністр оборони Джон Гілі заявив, що цього року Велика Британія інвестувала 600 млн фунтів стерлінгів для прискорення постачання дронів для Збройних Сил України. До поставок входили, зокрема, десятки тисяч FPV-дронів.

Британський уряд також зазначив, що коаліція з протидії БпЛА, яку Британія очолює спільно з Латвією, також використовує кошти від низки країн для закупівлі сучасних дронів-перехоплювачів для захисту України від іранських безпілотників Shahed.

"Небезпечна ескалація Путіна в Україні та по всій Європі повинна супроводжуватися збільшенням виробництва наших дронів та посиленням протиповітряної оборони НАТО", - додав Гілі.

Як повідомляли, 11 вересня Україна та Британія підписали угоду про виробництво українських дронів-перехоплювачів.

10 жовтня стало відомо, що проєкт зі спільного виробництва дронів-перехоплювачів Україною та Британією перебуває на стадії переговорів і може бути реалізований у найближчі місяці.

Також писали, що сотні ракет доставлені в Україну на кілька місяців раніше запланованого терміну.
 

