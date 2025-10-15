Фінансові новини
- |
- 15.10.25
- |
- 00:51
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Бессент: ми прагнемо співпрацювати з партнерами по G7, щоб посилити тиск на Росію
23:58 14.10.2025 |
Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що США прагнуть посилити тиск на Росію та тих, хто фінансує військову машину РФ, у співпраці з партнерами по G7. Про це Бессент написав на платформі X за результатами зустрічі з прем'єр-міністром України Юлією Свириденко у вівторок.
"Сьогодні я зустрівся з прем'єр-міністром України Юлією Свириденко, щоб обговорити нашу спільну прихильність до вільної, суверенної України. Ми прагнемо співпрацювати з партнерами G7, щоб посилити тиск на Росію та всіх, хто фінансує її військову машину, зокрема через закупівлю російської нафти", - написав Бессент на X.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Трамп заявив, що предметом обговорення під час зустрічі з Зеленським в п'ятницю буде надання ракет Tomahawk
ТОП-НОВИНИ
|Україна та ЄС схвалили оновлені умови торгівлі
|Зеленський: В Одесі буде військова адміністрація, керівника призначу найближчим часом
|Труханов заявив, що продовжить виконувати повноваження мера до ухвалення міськрадою відповідного рішення
|Зеленський підписав укази про позбавлення громадянства мера Одеси Труханова, екснардепа Царьова та танцівника Полуніна - телемарафон
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Бессент: ми прагнемо співпрацювати з партнерами по G7, щоб посилити тиск на Росію
|Трамп заявив, що предметом обговорення під час зустрічі з Зеленським в п'ятницю буде надання ракет Tomahawk
|Україна та ЄС схвалили оновлені умови торгівлі
|ПА ОБСЄ призначила Каріну Едебрінк спецпредставницею з питань депортації українських дітей
|Зеленський: В Одесі буде військова адміністрація, керівника призначу найближчим часом
|Труханов заявив, що продовжить виконувати повноваження мера до ухвалення міськрадою відповідного рішення
|Нова скандальна ініціатива: Безугла запропонувала заборонити нікотинові подушечки
Бізнес
|Microsoft запустив конкурс Lingua з грантами до $50 тис. на розвиток української мови в ШІ
|Акції Xiaomi різко впали після чергової смертельної аварії з електромобілем SU7
|Нобель з економіки отримали три науковці. Вони пояснили, як інновації допомагають багатіти
|Водичка замість магнітиків — на перших фотографіях Nubia Red Magic 11 Pro видно кільце водяного охолодження
|Нідерланди взяли під державний контроль виробника чипів Nexperia, який належить Китаю
|У США ухвалили закон, який посилює обмеження на експорт чипів NVIDIA та AMD до Китаю
|Netflix додав відеоігри на «розумні» телевізори — можна грати в групах, зі смартфонами замість контролерів