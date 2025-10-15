Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Бессент: ми прагнемо співпрацювати з партнерами по G7, щоб посилити тиск на Росію

 

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що США прагнуть посилити тиск на Росію та тих, хто фінансує військову машину РФ, у співпраці з партнерами по G7. Про це Бессент написав на платформі X за результатами зустрічі з прем'єр-міністром України Юлією Свириденко у вівторок.

"Сьогодні я зустрівся з прем'єр-міністром України Юлією Свириденко, щоб обговорити нашу спільну прихильність до вільної, суверенної України. Ми прагнемо співпрацювати з партнерами G7, щоб посилити тиск на Росію та всіх, хто фінансує її військову машину, зокрема через закупівлю російської нафти", - написав Бессент на X.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США, Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7514
  0,1412
 0,34
EUR
 1
 48,2354
  0,1007
 0,21

Курс обміну валют на вчора, 10:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2807  0,03 0,06 41,8407  0,01 0,02
EUR 48,0183  0,03 0,06 48,6640  0,06 0,13

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7900  0,11 0,26 41,8200  0,11 0,26
EUR 48,3700  0,12 0,25 48,4050  0,13 0,26

Бізнес