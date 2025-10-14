ПА ОБСЄ призначила Каріну Едебрінк спецпредставницею з питань депортації українських дітей

Президент Парламентської асамблеї Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) Пере Хуан Понс Самп'єтро призначив шведську депутатку Каріну Едебрінк спеціальною представницею з питань викрадення та депортації українських дітей

Як пише пресслужба ПА ОБСЄ, Едебрінк була глибоко залучена до вирішення цього питання, зокрема, як спеціальний доповідач Парламентської групи підтримки України ПА ОБСЄ. У липні вона опублікувала детальний звіт під назвою «Викрадення та депортації українських дітей Росією», в якому закликає до посилення міжнародної співпраці, зокрема через Міжнародну коаліцію за повернення українських дітей та ініціативу президента Зеленського Bring Kids Back UA.

«Вкрай важливо, щоб ми об'єднали зусилля на міжнародних платформах, коаліціях та асамблеях, щоб покласти край незаконним викраденням Росією. Разом ми можемо допомогти повернути цих дітей додому», - сказала Одебрінк, коментуючи своє призначення.

Президент ПА ОБСЄ наголосив, що це призначення відображає давню відданість організації цьому питанню, зокрема, у чотирьох останніх деклараціях асамблеї йшлося про незаконні депортації Росією.

В Офісі президента України наголосили, що голос ОБСЄ та парламентарів важливий, а роль міжнародних партнерів - ключова. Очільник Офісу Андрій Єрмак заявив, що Київ очікує тісної співпраці.

Як повідомляв у вересні президент Володимир Зеленський, через ініціативу Bring Kids Back UA вдалося повернути 1 625 дітей.

За офіційними даними України, за час повномасштабної війни в Росії та на окупованих територіях опинилися понад 20 тисяч українських дітей. Водночас уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець припускав, що Росія незаконно вивезла з України близько 150 тисяч дітей, а уповноважена ВР з прав дитини Дар'я Герасимчук називала цифру в «кілька сотень тисяч дітей, тобто десь 200-300 тисяч».