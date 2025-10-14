Авторизация

Трамп попросив Віткоффа зосередитися на врегулюванні російсько-української війни

 

Президент США Дональд Трамп звернувся в понеділок до спецпосланця США з питань Близького Сходу Стіва Віткоффа з проханням надалі сконцентруватися на врегулюванні військової агресії РФ проти України.

"Якщо ти не проти, Стіве, то давай спочатку сфокусуємося на Росії", - заявив Трамп, виступаючи перед ізраїльським парламентом (Кнессетом).

Віткофф останніми місяцями, крім роботи над близькосхідним урегулюванням, неодноразово контактував із російською стороною щодо українського питання.

Раніше, виступаючи в Кнесеті, Трамп заявив, що його спецпосланець з питань Близького Сходу Віткофф відіграє важливу роль у врегулюванні конфліктів, оскільки володіє важливими навичками переговірника.

"Він чудовий хлопець. Усі його люблять", - сказав Трамп.

Потім американський лідер розповів історію про те, як Віткофф одного разу в Москві проводив переговори з президентом Росії Володимиром Путіним протягом п'яти годин, хоча сам Трамп очікував, що зустріч триватиме не більше ніж 20 хвилин.

"Я хочу розповісти невелику історію. Як ви знаєте, Стів працює над російсько-українським конфліктом (...). Я організував для нього зустріч із Путіним, думаючи, що це буде зустріч на 15-20 хвилин. У Стіва не було уявлення про Росію (...), і він не так багато знав про політику. Але в нього була та риса, яку я шукав", - сказав Трамп.

"Я зателефонував і сказав: "Стів уже закінчив зустріч?". На той момент минуло пів години. Мені сказали, що ні, він ще там. Він був у Москві (...). Я передзвонив через годину, сказав, щоб передали трубку Стіву. Але мені сказали, що він усе ще з Путіним. І я сказав: "Це тривала зустріч, одна година", - продовжив глава Білого дому.

При цьому, за словами Трампа, він зателефонував ще за годину, але Віткофф усе ще проводив переговори. "І тільки через п'ять годин він вийшов. І я запитав: "Та про що ви говорили протягом п'яти годин?" - додав американський лідер. За словами американського президента, Віткофф йому відповів, що на переговорах обговорив "багато цікавих аспектів".

За словами Трампа, Віткофф має талант переговірника. "Його люблять по цей бік, його люблять по той бік. Він чудовий переговірник, тому що він чудова людина", - сказав президент США.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США, Росія
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,6102
  0,0075
 0,02
EUR
 1
 48,1347
  0,0253
 0,05

Курс обміну валют на вчора, 10:20
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2541  0,09 0,22 41,8334  0,12 0,29
EUR 48,0475  0,17 0,36 48,7275  0,18 0,37

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6800  0,00 0,00 41,7100  0,00 0,00
EUR 48,2500  0,02 0,04 48,2800  0,01 0,02

