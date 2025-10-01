Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Швеція й Фінляндія вимагають використати заморожені активи РФ для допомоги Україні у 2026-2027

 

Заморожені активи Росії, які знаходяться у Євросоюзі, мають бути використані для надання Україні "репараційної позики" у 2026-2027 роках для фінансування її бюджетних та військових потреб.

Про це йдеться в неофіційному документі від імені урядів Швеції та Фінляндії, затвердженому напередодні саміту Європейської ради у Копенгагені 1 жовтня, текст якого є в розпорядженні "Європейської правди".

Швеція та Фінляндія звернулися до лідерів ЄС з проханням підтримати ініціативу Єврокомісії щодо "репараційної позики" Україні з заморожених активів РФ.

"Незакриті потреби України у фінансуванні на 2026 та 2027 роки оцінюються у 130 млрд євро, що включає потреби у бюджетній та військовій підтримці. Найбільш нагальна потреба в коштах, як очікується, виникне протягом другого кварталу 2026 року", - йдеться у документі.

Центральну роль у фінпідтримці України мають відіграти ЄС та його держави-члени, бо "інвестування в Україну - це інвестиція в європейську безпеку в цілому".

"Швеція та Фінляндія рішуче виступають за збільшення підтримки України, і ми вітаємо роботу Комісії щодо надання Україні Репараційної позики, використовуючи максимально можливу міру заблокованих російських активів. Така позика забезпечить Україні стабільне та передбачуване фінансування для покриття її найнагальніших середньострокових бюджетних та військових потреб на 2026 та 2027 роки", - наголошують уряди двох держав.

У Швеції та Фінляндії переконані, що активи Росії повинні залишатися заблокованими, доки Росія не припинить свою загарбницьку війну та не компенсує Україні збитки, агресією. Ключову важливість має те, щоб позика Україні була повернена лише після того, як Україна отримає воєнні репарації від Росії.

"Ми закликаємо Комісію швидко просунутися з конкретною пропозицією, а всі держави-члени - рішуче долучитися", - йдеться в документі.

Як повідомляла "Європейська правда", 26 вересня стало відомо, що Європейська комісія запропонувала державам-членам ЄС використати заморожені російські активи для фінансування нового кредиту для України обсягом 140 млрд євро.

Своєю чергою, минулого тижня канцлер Німеччини Фрідріх Мерц запропонував надати Україні 140 млрд євро з заморожених активів, які зберігаються в депозитарії Euroclear, що базується в Бельгії - щоб Україна використовувала ці гроші для покриття своїх військових потреб протягом наступних 2-3 років.
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,1420
  0,1756
 0,43
EUR
 1
 48,3028
  0,1380
 0,28

Курс обміну валют на сьогодні, 09:48
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,8811  0,10 0,25 41,4296  0,12 0,28
EUR 48,0711  0,10 0,20 48,7978  0,06 0,12

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:20
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2300  0,15 0,37 41,2500  0,14 0,34
EUR 48,4800  0,29 0,60 48,5100  0,28 0,58

