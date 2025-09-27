Фінансові новини
«Намагаються захопити владу»: Кличко відреагував на ініціативу достроково припинити його повноваження
Очільник Києва Віталій Кличко розкритикував рішення депутата столичної міськради Андрія Вітренка зареєструвати проєкт рішення про висловлення недовіри міському голові.
Про це він розповів у своїх соцмережах, назвавши ініціативу «недолугою».
«Зрозуміло, що у "Слузі народу" ніяк не заспокояться, що мер Києва не від їхньої політсили. І будь-якими методами намагаються захопити владу у столиці. Нехтуючи вибором киян, порушуючи закони», - заявив він.
За його словами, закон передбачає, що для розгляду питання недовіри міському голові Києва потрібно зібрати 60 підписів депутатів Київради. Тоді як Вітренко буцімто обмежився одним підписом, стверджує Кличко.
Сам же депутат пояснював, що проєкт рішення про дострокове припинення повноважень Кличка - не політичний жест, а «реакція на багаторічну бездіяльність і неефективність столичної влади».
Вітренко заявив, що рішення Київради не виконуються, міський голова і його команда ігнорують інтереси громади, столична влада запроваджує рішення й проводить кадрову політику «для своїх», а замість роботи - популізм. Крім того, він звинуватив КМДА в «недієздатності».
