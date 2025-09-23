Фінансові новини
Зеленський провів зустріч з Токаєвим у Нью-Йорку
09:02 23.09.2025 |
Президент України Володимир Зеленський перед участю в Генеральній асамблеї ООН провів зустріч з президентом Казахстану Касимом-Жомартом Токаєвим, про що Зеленський повідомив в офіційному телеграм-каналі.
"Зустрівся з Президентом Казахстану Касимом-Жомартом Токаєвим. Зараз ключове завдання - досягнення справедливого й тривалого миру, із надійними гарантіями безпеки. Детально обговорили зусилля України, США, Європи та інших партнерів у світі для того, щоб закінчити цю війну й зупинити вбивства. Окремо торкнулися питань торговельно-економічної співпраці, зацікавленості казахстанських компаній брати участь у відновленні України", - написав Зеленський у Телеграм.
