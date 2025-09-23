Авторизация

Зеленський провів зустріч з Токаєвим у Нью-Йорку

09:02 23.09.2025

Політика

 

Президент України Володимир Зеленський перед участю в Генеральній асамблеї ООН провів зустріч з президентом Казахстану Касимом-Жомартом Токаєвим, про що Зеленський повідомив в офіційному телеграм-каналі.

"Зустрівся з Президентом Казахстану Касимом-Жомартом Токаєвим. Зараз ключове завдання - досягнення справедливого й тривалого миру, із надійними гарантіями безпеки. Детально обговорили зусилля України, США, Європи та інших партнерів у світі для того, щоб закінчити цю війну й зупинити вбивства. Окремо торкнулися питань торговельно-економічної співпраці, зацікавленості казахстанських компаній брати участь у відновленні України", - написав Зеленський у Телеграм.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3811
  0,1309
 0,32
EUR
 1
 48,7304
  0,3089
 0,64

Курс обміну валют на вчора, 09:41
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9970  0,10 0,23 41,5337  0,10 0,24
EUR 48,2370  0,01 0,01 48,8820  0,09 0,19

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3700  0,00 0,00 41,4000  0,00 0,00
EUR 48,7000  0,04 0,08 48,7300  0,04 0,08

