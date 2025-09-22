Фінансові новини
У Силах оборони розгортають цифрову систему обліку військових "Імпульс"
Міністр оборони України Денис Шмигаль оголосив про розгортання у Силах оборони цифрової системи обліку військових "Імпульс".
"Це цифрова система обліку особового складу, яка дозволяє отримувати актуальні дані про кожного військовослужбовця, історію призначень, формувати звіти та проєкти наказів. І все це без паперів, швидко і прозоро", - повідомив він.
За словами міністра, "Імпульс" - це перша масова інформаційно-комунікаційна система (ІКС) тактичного рівня, яка має запрацювати в кожній військовій частині. З її появою відбудуться певні зміни:
- Військові частини - отримують швидкий доступ до актуальної інформації про особовий склад та швидко генерувати накази й інші документи;
- Вище керівництво - може приймати управлінські рішення на основі чітких прозорих даних по кожній частині.
Першими систему почали використовувати підрозділи Десантно-штурмових військ. Найближчими тижнями "Імпульс", за твердженням Дениса Шмигаля, запрацює в Сухопутних військах та на рівні новостворених корпусів.
Міністр оборони зауважив, що в майбутньому "Імпульс" планується інтегрувати з іншими цифровими рішеннями для Сил оборони: застосунком для військових "Армія+", Медичною інформаційною системою тощо. Це створить єдиний електронний простір управління особовим складом.
У червні 2025 року стало відомо, що систему "Імпульс" тестують у понад 20 військових частинах.
