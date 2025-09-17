Фінансові новини
Кіпр докладе максимум зусиль для відкриття переговорних кластерів з Україною під час головування в ЄС з 1 січня - посол
13:12 17.09.2025 |
Республіка Кіпр докладе максимум зусиль для відкриття переговорних кластерів з Україною під час свого головування в Європейському Союзі у першій половині 2026 року, заявив новопризначений надзвичайний і повноважний Посол Республіки Кіпр в Україні Міхаліс Фіріллас.
"Вступ до Європейського Союзу забезпечує непряму безпеку: економічну, соціальну, з погляду демократичних норм і цінностей, а також свобод для громадян. Ми зробимо все можливе під час головування для відкриття переговорів з Україною за кластерами європейського законодавства", - сказав Фіріллас на зустрічі з представником агентства "Інтерфакс-Україна".
Дипломат наголосив, що кіпрська сторона тісно співпрацює у цьому питанні з Данією та Польщею, а також з європейськими інституціями у Брюсселі. "Ми прагнемо бачити прогрес - це спільний висновок, який об'єднує наших польських та данських колег і всі відповідні структури ЄС", - зазначив він.
Посол також наголосив, що Кіпр чітко підтримує незалежність, територіальну цілісність, суверенітет України та її європейську перспективу.
Коментуючи процес ухвалення рішень у ЄС, Фіріллас заявив про важливість збереження принципу одностайності. "Це позиція багатьох малих країн. Це один із ключових елементів політичного процесу в Європі - не для того, щоб утримувати когось у заручниках, а як механізм для висловлення національних інтересів", - додав він.
З 1 липня 2025 року головування у Раді ЄС здійснює Данія, яка змінила Польщу; воно триватиме до кінця року. Далі головування перейде до Кіпру.
