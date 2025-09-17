Фінансові новини
Кіпр готовий розширювати співпрацю з Україною у сфері реабілітаційних програм для громадян
13:04 17.09.2025 |
Кіпр готовий розширювати співпрацю з Україною у сфері реабілітаційних програм для громадян, які постраждали від війни, повідомив агентству Інтерфакс-Україна Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Кіпр в Україні Міхаліс Фіріллас.
"Кіпр відомий не лише як курортна країна, але й завдяки своїй сучасній медицині та якісним реабілітаційним послугам. Ми хочемо використати цей потенціал для допомоги українцям, які потребують лікування та відновлення після поранень і психологічних травм", - сказав він.
За його словами, Кіпр вже має низку медичних центрів і клінік, що спеціалізуються на фізичній реабілітації, відновленні після операцій та психологічній підтримці. "Ми зацікавлені у створенні спільних програм з українськими партнерами, які дозволять нашим медичним установам приймати більше пацієнтів з України", - наголосив Фіріллас.
Посол додав, що ця співпраця може включати як лікування військових та цивільних, так і навчальні програми для українських лікарів і реабілітологів. "Наше завдання - зробити так, щоб українці отримували якісну допомогу й підтримку у найважчий для них час", - підсумував він.
ТЕГИ
