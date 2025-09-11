Фінансові новини
- |
- 11.09.25
- |
- 12:59
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Рівень мобілізації в Україні за останній рік стабільний і має тенденцію до зростання - Шмигаль
Рівень мобілізації в Україні наразі є достатнім для відновлення кількості особового складу і створення резервів, заявив міністр оборони України Денис Шмигаль в інтерв'ю Sky News.
"Рівень мобілізації в Україні за останні 12 місяців є абсолютно стабільним і має тенденцію до зростання, і ми мобілізували всю необхідну кількість особового складу, щоб покрити всі наші втрати і сформувати невеликі резерви", - пояснив Шмигаль.
Водночас він зазначив, що рівень мобілізації в Росії покриває втрати, незважаючи на те, що втрати в п'ять разів більші, ніж в Україні.
"Вони покривають всі ці втрати, тому для них немає жодних проблем, а вони втратили 1 мільйон осіб з початку цієї війни. Половина з них загинула. Тож вони продовжують просто стріляти, спалювати своїх людей у вогні війни, не рахуючи, скільки вони втратили. Тож це виклик і це проблема", - підкреслив міністр.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|У Британії розповіли про плани виробництва дронів-перехоплювачів для України
ТОП-НОВИНИ
|Україна отримала від ЄС ще €1 млрд у межах програми ERA Loans - Свириденко
|Президентка Єврокомісії анонсувала «Альянс дронів» з Україною, виділить на це 6 млрд євро
|Масований удар Росії - ракети атакували захід України. Польща вперше збила дрони і закрила аеропорти Варшави
|Канада до кінця року передасть Україні 50 бронетранспортерів ACSV
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як інтерактивна панель для школи допомагає реалізувати освітні програми НУШ
У РУБРИЦІ
|Рівень мобілізації в Україні за останній рік стабільний і має тенденцію до зростання - Шмигаль
|У Британії розповіли про плани виробництва дронів-перехоплювачів для України
|Директор НАБУ відкинув заяви про вплив Христенка на бюро й ініціював службове розслідування
|Фіцо про російські дрони у Польщі: потрібно з’ясувати, хто їх контролював
|Перемовини звузились до територіальних вимог РФ і вимог України в гарантіях безпеки – Венс
|Шмигаль у Лондоні взяв участь у засіданні країн Е5
Бізнес
|Apple представила AirPods Pro 3 - TWS-навушники з функцією АІ-перекладу та вимірюванням серцевого ритму
|BMW представила серійний iX3 нового покоління — першу модель сімейства Neue Klasse
|США почали відкликати ліцензії у китайських центрів тестування електроніки - Reuters
|Електромобілі становитимуть половину продажів у Європі до 2032 року — EY
|Google отримала штраф €3 млрд від ЄС за зловживання у сфері рекламних технологій
|Google нарешті уточнила ліміти використання Gemini
|Все, що відомо про Snapdragon 8 Elite Gen 5: збільшені частоти та продуктивність з меншим споживанням енергії