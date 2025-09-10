Фінансові новини
10.09.25
17:55
Шмигаль у Лондоні взяв участь у засіданні країн Е5
16:46 10.09.2025 |
Міністр оборони України Денис Шмигаль за організаційної підтримки міністра оборони Великої Британії Джона Гілі у Лондоні взяв участь у засіданні країн Е5 - Великої Британії, Польщі, Німеччини, Франції та Італії та обговорив з ними низку безпекових питань.
"У Лондоні взяв участь у засіданні країн Е5 - Великої Британії, Польщі, Німеччини, Франції та Італії. Це держави з найбільшими оборонними бюджетами в Європі та важливі безпекові партнери України", - написав він у телеграмі у середу.
За його словами, ППО, спільні виробництва зброї, далекобійні спроможності - це завдання, які поставив президент України, і які обговорюються на всіх міжнародних майданчиках.
"Дякую міністру оборони Великої Британії Джону Гілі за організацію зустрічі. Також дякую міністру оборони Італії Гвідо Крозетто за участь у засіданні та важливу допомогу. Вдячний країнам Е5 за продуктивні переговори та послідовну підтримку України", - зазначив Шмигаль.
Як повідомлялося, у Лондоні напередодні, 9 вересня, відбулося 30-те засідання Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн"). Воно пройшло у гібридному форматі. У Лондоні були присутні міністр оборони Великої Британії Гілі, міністр оборони ФРН Борис Пісторіус, генсек НАТО Марк Рютте та Шмигаль. Інші учасники приєдналися до зустрічі онлайн.
