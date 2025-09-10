За генерала СБУ Вітюка внесли 9 млн грн застави

За колишнього начальника департаменту кібербезпеки СБУ Іллю Вітюка внесли понад 9 мільйонів гривень застави.

Про це hromadske повідомила речниця Вищого антикорупційного суду Олеся Чемерис.

У ВАКС не називають імені підозрюваного, але за даними наших джерел у правоохоронних органах, йдеться про генерала Служби безпеки Іллю Вітюка.

Суд обрав запобіжний захід Вітюку у вигляді застави розміром 9 мільйонів гривень. Вітюк був зобов'язаний не виїжджати з Київської області, здати на зберігання паспорти для виїзду за кордон та повідомляти про зміну місця проживання.

2 вересня НАБУ і САП оголосили, що підозрюють колишнього начальника департаменту кібербезпеки СБУ Іллю Вітюка в незаконному збагаченні та недостовірному декларуванні.

За даними слідства, у грудні 2023 року посадовець придбав квартиру за 21,6 мільйона гривень та оформив її на члена сім'ї. Водночас у договорі вказувалося, що вартість квартири становить 12,8 мільйона гривень.

Під час засідання прокурор САП серед доказів зачитав листування дружини Вітюка - Юлії Вітюк - з рієлторкою, у якому йшлося про те, що квартира Вітюків коштувала близько 22 мільйонів гривень, а не 12 мільйонів гривень. Після мінімальної знижки згодом була зазначена ціна 21,4 мільйона гривень.

У СБУ назвали підозру «помстою» з боку НАБУ та САП за те, що Служба безпеки в липні затримала кількох співробітників Національного антикорупційного бюро. Сам Вітюк описав оголошення йому підозри «свавільним підходом».

Що передувало?

Ще у квітні 2024 року проєкт «Слідства.Інфо» повідомляв, що дружина Вітюка придбала квартиру у столичному житловому комплексі преміумкласу. Після цього представники військкомату намагалися вручити повістку журналістові-розслідувачеві «Слідства.Інфо» Євгенію Шульгату.

Зрештою, правоохоронці відкрили кримінальне провадження, розслідуючи перешкоджання журналістській діяльності та можливе зловживання службовими повноваженнями з боку співробітників СБУ й територіального центру комплектування. А згодом президент Володимир Зеленський звільнив Вітюка з його посади в СБУ.

Відео на тему: