Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

За генерала СБУ Вітюка внесли 9 млн грн застави

16:32 10.09.2025 |

Політика

 

За колишнього начальника департаменту кібербезпеки СБУ Іллю Вітюка внесли понад 9 мільйонів гривень застави.

Про це hromadske повідомила речниця Вищого антикорупційного суду Олеся Чемерис.

У ВАКС не називають імені підозрюваного, але за даними наших джерел у правоохоронних органах, йдеться про генерала Служби безпеки Іллю Вітюка.

Суд обрав запобіжний захід Вітюку у вигляді застави розміром 9 мільйонів гривень. Вітюк був зобов'язаний не виїжджати з Київської області, здати на зберігання паспорти для виїзду за кордон та повідомляти про зміну місця проживання.

2 вересня НАБУ і САП оголосили, що підозрюють колишнього начальника департаменту кібербезпеки СБУ Іллю Вітюка в незаконному збагаченні та недостовірному декларуванні.

За даними слідства, у грудні 2023 року посадовець придбав квартиру за 21,6 мільйона гривень та оформив її на члена сім'ї. Водночас у договорі вказувалося, що вартість квартири становить 12,8 мільйона гривень.

Під час засідання прокурор САП серед доказів зачитав листування дружини Вітюка - Юлії Вітюк - з рієлторкою, у якому йшлося про те, що квартира Вітюків коштувала близько 22 мільйонів гривень, а не 12 мільйонів гривень. Після мінімальної знижки згодом була зазначена ціна 21,4 мільйона гривень.

У СБУ назвали підозру «помстою» з боку НАБУ та САП за те, що Служба безпеки в липні затримала кількох співробітників Національного антикорупційного бюро. Сам Вітюк описав оголошення йому підозри «свавільним підходом».

Що передувало?

Ще у квітні 2024 року проєкт «Слідства.Інфо» повідомляв, що дружина Вітюка придбала квартиру у столичному житловому комплексі преміумкласу. Після цього представники військкомату намагалися вручити повістку журналістові-розслідувачеві «Слідства.Інфо» Євгенію Шульгату.

Зрештою, правоохоронці відкрили кримінальне провадження, розслідуючи перешкоджання журналістській діяльності та можливе зловживання службовими повноваженнями з боку співробітників СБУ й територіального центру комплектування. А згодом президент Володимир Зеленський звільнив Вітюка з його посади в СБУ.

Відео на тему:
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2138
  0,0901
 0,22
EUR
 1
 48,2408
  0,0508
 0,11

Курс обміну валют на сьогодні, 10:52
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,8875  0,02 0,04 41,4018  0,01 0,03
EUR 47,9682  0,07 0,15 48,6107  0,08 0,17

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2900  0,13 0,30 41,3200  0,13 0,30
EUR 48,4000  0,09 0,19 48,4300  0,07 0,14

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес