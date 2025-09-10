ЄС хоче надавати бонуси країнам, які купують українську зброю в межах SAFE - фон дер Ляєн

Європейська комісія наразі працює над шляхами заохочення для країн-членів, які підтримують Україну та закуповуватимуть зброю в української оборонної промисловості в межах кредитів SAFE (Security Action for Europe).

Про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час промови у Європарламенті про стан справ в ЄС (State of the Union), повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Військова економіка Путіна не зупиниться, навіть якщо зупиниться війна. Це означає, що Європа має бути готова взяти на себе відповідальність за власну безпеку. Звичайно, НАТО завжди буде важливим. Але лише сильна та надійна європейська оборонна позиція зможе гарантувати нашу безпеку», - сказала Ляєн.

Вона високо оцінила «історичний прогрес» останніх років у розбудові Європейського оборонного союзу. Раніше цього року ЄС запустив програму «Готовність-2030», яка може розблокувати до 800 млрд євро інвестицій в оборону. Це включає програму SAFE із 150 млрд євро на спільні закупівлі зброї, до якої вже подали заявки 19 держав-членів.

«Програма вже працює на повну потужність, і це гарна новина. Ми також працюємо над тим, щоб знайти спосіб надавати бонус тим, хто підтримує Україну або купує українське обладнання. Це екстрена фінансова допомога, реагування на нагальну потребу», - сказала Ляєн.

Вона заявила, що східний фланг ЄС заслуговує на особливу увагу в контексті безпекових загроз. На її думку, ЄС повинен інвестувати в підтримку регіону, надаючи цим країнам незалежні стратегічні можливості.

«Ми повинні інвестувати в космічне спостереження в режимі реального часу, щоб жодне переміщення сил не залишилося непоміченим. Ми повинні прислухатися до заклику наших балтійських друзів і побудувати стіну від дронів. Це не абстрактна амбіція, це основа надійної оборони, європейського потенціалу, розробленого разом, розгорнутого разом і підтримуваного разом, який може реагувати в режимі реального часу. Такого, що не залишає жодної двозначності щодо наших намірів: Європа захищатиме кожен сантиметр своєї території», - підсумувала Ляєн.