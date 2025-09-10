Шмигаль озвучив перелік ключових домовленостей 30-го засідання у форматі «Рамштайн»

Україна під час 30-го засідання у форматі "Рамштайн" отримала важливий сигнал про те, що її підтримка світом триватиме та ставатиме сильнішою, заявив міністр оборони України Денис Шмигаль.

Як повідомляється на сайті Міноборони України, Шмигаль навів перелік ключових домовленостей засідання Контактної групи з питань оборони України.

Із ЄС: є зобов'язання передати 2 млн боєприпасів - 80% від цього показника вже зібрано; обговорена можливість спрямування EUR6,6 млрд з Фонду миру ЄС для закупівлі американського озброєння для потреб України. Також погоджено інвестиції в оборонну промисловість за допомогою механізму SAFE і обговорено наближення EUR4 млрд у жовтні та EUR4 млрд у листопаді на підтримку України.

З боку Німеччини: передача двох систем Patriot; внесок в ініціативу PURL у розмірі EUR500 млн; фінансування закупівлі українських далекобійних дронів на EUR300 млн.

Від Великої Британії: фінансування декількох тисяч далекобійних ударних дронів, які виготовлять у Британії та доправлять в Україну протягом наступних 12 місяців.

Від Норвегії: виділення $8 млрд на підтримку України у 2026 році; завершення контрактування дронів-перехоплювачів; постачання озброєння для бригади ЗСУ, яку спільно оснастять країни Скандинавії та Балтії, та запуск в роботу спільного центру підготовки українських військовослужбовців.

З боку Данії: початок роботи спільного з Україною підприємства з виробництва далекобійної зброї.

Від Канади: фінансування ініціативи PURL у розмірі $500 млн; $220 млн на фінансування українських дронів та інші види військової допомоги; $165 млн на розвиток "коаліції спроможностей".

Швеція: завершення роботи над новим, вже 20-м пакетом допомоги.

Литва: Внесок в ініціативу PURL у розмірі EUR30 млн; виділення EUR30 млн на фінансування систем Patriot, які будуть поставлені Німеччиною.

Від Чехії: постачання більше 1 млн боєприпасів у 2025 році; передача понад 80 одиниць техніки; підготовка пакета допомоги на EUR61 млн; підготовка пілотів-інструкторів літаків F-16.

Бельгія: спрямування EUR100 млн на ініціативу PURL; підготовка нового пакета військової допомоги.

Люксембург: долучення до ініціативи PURL.

Нідерланди: допомога у розмірі EUR1,2 млрд до кінця року; EUR450 млн на ініціативу JUMPSTART для підтримки та забезпечення літаків F-16 в Україні; інвестиції у два проєкти з deep strike, до яких можуть долучитися й інші партнери.

Польща: підготовка нового пакета військової допомоги, який надійде в Україну вже незабаром; передача 10 тисяч снарядів калібру 155 мм в найближчий тиждень.

Іспанія: передача боєприпасів до системи ППО IRIS-T.

Латвія: передача пакета підтримки обсягом EUR2,5 млн; внесок в ініціативу PURL у розмірі EUR5 млн; поставки БТР Patria для бригади ЗСУ.

Франція: прискорення реалізації спільних індустріальних проєктів, зокрема у сфері боєприпасів та дронів; передача літаків Mirage та підтримка авіаційних спроможностей України.